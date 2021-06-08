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Kanada'da minibüsle yayaların ezildiği saldırının İslamofobik nedenle yapılmış olabileceği açıklandı

Kanada polisi, dün akşam Müslüman bir aileden 4 kişinin kamyonla ezilerek öldürüldüğü olayın tasarlanmış bir cinayet olduğunu açıkladı. Polis, saldırının islamofobik sebeplerle yapılmış olabileceğini belirtti.

Kanada'da minibüsle yayaların ezildiği saldırının İslamofobik nedenle yapılmış olabileceği açıklandı
Kanada'da islamofobik saldırı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, dün gece, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren minibüs sürücüsü, biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden oldu.

20 yaşında olduğu belirtilen Nathanial Veltman adlı sürücü, olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün çıkarıldığı mahkemede Veltman hakkında, 4 cinayet ve bir cinayete teşebbüsten dava açıldığı, terörizm suçlamasının da davaya eklenebileceği bildirildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ

Kanada polisi, dün akşam saatlerinde Ontario eyaletinin güneyinde Müslüman bir aileden 4 kişinin kamyonla ezilerek öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Olayın tasarlanmış bir cinayet olduğu bilgisini veren polis, 20 yaşındaki saldırganın olay yerinden 7 kilometre uzaklıktaki bir alışveriş merkezinde yakalandığını bildirdi.

Polis, saldırganın 4 cinayet ve bir cinayete teşebbüsle suçlandığını kaydetti.

Açıklamada, "Bunun planlı, önceden tasarlanmış, nefret güdümlü bir eylem olduğuna dair deliller var. Bu kurbanların Müslüman oldukları için hedef alındıklarına inanılıyor" ifadeleri kullanıldı.

London Polis Şefi Steve Williams, düzenlenen basın toplantısında, dün gece gerçekleşen ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 1 çocuğun ağır yaralandığı olaya ilişkin, "Kurbanların, İslam inancından dolayı bu saldırıda hedef alındığına inanıyoruz." dedi.

Saldırının kasıtlı bir eylem olduğuna inandıklarını kaydeden Williams, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmesini "yıkıcı bir kayıp" olarak niteledi, saldırı hakkında bilgisi olan vatandaşların yetkilileri aramaları çağrısında bulundu.

"KANADA'YA YÖNELİK BİR TERÖR SALDIRISI"

Ülkenin ileri gelen Müslüman sivil toplum örgütlerinden Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada da, Müslüman aileye yönelik korkunç saldırıdan dolayı dehşete düşüldüğü kaydedilerek adalet çağrısında bulunuldu.

NCCM Başkanı Mustaa Farooq, "İddiaya göre bir adam arabasına bindi, yolda yürüyen Müslüman bir aileyi gördü ve yaşamayı hak etmediklerine karar verdi. Onları tanımıyordu. Bu, Kanada toprağına yönelik bir terör saldırısıdır ve bu şekilde ele alınmalıdır. Hükümeti, terör suçlamalarını göz önünde bulundurmak da dahil olmak üzere, saldırganı yasaların izin verdiği ölçüde yargılamaya çağırıyoruz." ifadelerini paylaştı.

Farooq, 2017 yılında Quebec City'de 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı cami saldırısını hatırlatarak, Kanada'daki Müslümanların İslamofobik şiddete aşina hale geldiğini belirtti ve "İslamofobi nedeniyle bu ailenin kaybı uzun süre derinlere inecek bir acı olacak. Ama bu keder, bizim adaletten ve değişimden yana olduğumuzun zemini olsun." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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