Sözcü Kalın: Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanada polisinin, Müslüman bir aileden 4 kişinin kamyonla ezilerek öldürüldüğü olayın tasarlanmış bir cinayet olduğunu ve saldırının islamofobik sebeplerle gerçekleşmiş olabileceğini açıklamasının ardından olaya tepki gösterdi.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 8, 2021

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sözcü Kalın, "Kanada’da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren ve 4 Müslümanı öldüren kişinin, İslamofobik saiklerle hareket ettiği açıklandı.

Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır." dedi.

Kalın mesajını İngilizce olarak da paylaştı.