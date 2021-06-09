Kanada'da İslamofobi'ye karşı ulusal zirve çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Kanadalı Müslümanlardan İslamofobi'ye karşı ulusal zirve çağrısı

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM),ülkede giderek yükselen İslamofobiye karşı acil tedbirlerin hayata geçirilmesini istedi.

Kanadalı Müslümanlardan İslamofobi'ye karşı ulusal zirve çağrısı
Kanada'da İslamofobi'ye karşı ulusal zirve çağrısı
0:00 / 0:00
AA

Son olarak London kentinde 6 Haziran gecesi kaldırımda yürüyen 5 kişilik bir aileye araçla düzenlenen terör saldırısında 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Müslüman toplumu, İslamofobiye karşı harekete geçilmesini bekliyor.

NCCM Toplum Etkinlikleri Direktörü Omar Kamisa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan son saldırının sabırları tükettiğini söyledi.

Son saldırı ile şoke olduklarını söyleyen Kamisa, şöyle konuştu:

"Bu acıyı daha fazla taşıyacak gücümüz kalmadı. Bu acının her gün hayatımızı altüst etmesine artık izin veremeyiz. Artık İslamofobi, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. Yarın değil, gelecek hafta veya yıl değil, bugün, hemen ve şimdi harekete geçilmeli. Çocuklarımız için, ailemiz için geleceğimiz için bunu bir an önce yapmalıyız."

Son saldırının "Müslüman aileye karşı aktif bir terör saldırısı" olduğunun altını çizen NCCM Direktörü, şunları kaydetti:

"En tepeden en aşağı, her dinden ve her kesimden toplum liderleri ve önderlerine, İslamofobik şiddet, terör ve ayrımcılık konusunda ulusal bir zirveyi derhal toplama çağrısında bulunuyoruz. Bunu birlikte konuşup ortaklaşa hangi önlemleri hayata geçireceğimizi belirlememiz lazım."

London Camisi İmamı Aarij Anwer, İslamofobik bir saldırının ilk kez tüm yetkililerce "terör saldırısı" olarak tanımlandığını hatırlatarak, "Saldırı kalplerimizi ve topluluğumuzu derinden sarstı. Hiçbir insan, bu şekilde ölmeyi hak etmiyor." diye konuştu.

London Belediye Başkanı Ed Holder da AA muhabirine yaptığı açıklamada, böylesi bir saldırının kentte ilk kez olduğunu söyledi. Holder, "Ancak anma töreninde bu kadar farklı görüşten bu kadar çok insanın bir araya gelmesi de London’da ilk kez oldu. Birlikte saygı ve hoşgörü içinde yaşamayı başarmamız lazım." dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya'da pandemi hastanesinde yangın: 3 ölü
DÜNYARusya'da hastane yangını: Ölüler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Milli güvenlik tehdidi... - Haberler
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'a FETÖ mesajı
Dünya Sağlık Örgütü, COVAX programı kapsamında Tunus'a 600 bin aşı gönderecek
DÜNYADSÖ, Tunus'a 600 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek
Arnavutluk Meclisi'nden flaş karar! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına yönelik talebi onay
DÜNYAArnavutluk Meclisi, görevden alma talebini onayladı
İngiltere ve AB arasında Kuzey İrlanda anlaşmazlığı
DÜNYAKuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanmasında ...
Putin ve Biden'ın olası buluşma yeri: Villa La Grange
DÜNYAPutin-Biden zirvesi öncesi mekân belirsizliği
SON DAKİKA: AB ile Yunanistan arasında Türkiye sınırındaki ses topu anlaşmazlığı: Tuhaf bir yöntem! - Haberler
DÜNYAAB ile Yunanistan arasında "ses topu" anlaşmazlığı!
SON DAKİKA: Güney Kore'de sahte aşı dolandırıcılığı: Belediye başkanı inanıyordu! - Haberler
DÜNYAGüney Kore'de sahte aşı dolandırıcılığı!
Almanya'da EURO 2020 kapsamında karantina kurallarında istisna
DÜNYAAlmanya'da karantina prosedürlerinde istisna
Kosova-Sırbistan AB çatısı altında bir araya gelecek
DÜNYAKosova-Sırbistan görüşmeleri 15 Haziran'da başlayacak