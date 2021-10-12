Kanarya, kripto geliriyle uçtu

Fenerbahçe Futbol A.Ş. üç aylık finansal tablolarını Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı. Buna göre, Fenerbahçe'nin 2021 yılı haziran - ağustos ayları arasındaki üç aylık net dönem kârı 255.52 milyon TL oldu. Kulüp geçen sene aynı dönemde 31.2 milyon TL zarar açıklamıştı.

Fenerbahçe bu dönemdeki gelirleri 120 milyon TL'den 471 milyon TL'ye yükseldi. Futbol faaliyetlerinden elde ettiği geliri 79.5 milyon TL'den 410 milyon TL'ye yükselen Fenerbahçe'nin ticari gelirlerinden brüt kârı 24.4 milyon TL'den, 299.49 milyon TL'ye fırladı.

Fenerbahçe Futbol A.Ş. üç aylık raporlarında gelir kalemlerini detaylandırmasa da gelirlerdeki bu sert yükselişte ağustos başında Paribu ile yapılan anlaşma sonrası satışa çıkarılan Fenerbahçe Token'den elde edilen 268.5 milyon TL'lik satış ve UEFA Konferans Ligi dolayısıyla kasaya giren miktarın etkili olması muhtemel. Öte yandan, kulübün mağazacılık gelirleri de yaklaşık iki kat artarak 44.9 milyon TL'den 87.5 milyon TL'ye çıktı.

Giderler kısmında ise kulübün borçlarının 3 aylık dönemde 608 milyon TL arttığı görülüyor. Önceki dönemde 3.74 milyar TL olan borç hanesi 4.35 milyar TL'ye çıktı. Borçlardaki artışta haziran ayında Ziraat Bankası, DenizBank, Halkbank ve Yapı Kredi'den oluşan konsorsiyum ile imzalanan yeniden yapılandırma anlaşması sonrası oluşan finansman giderleri etkili oldu.

Bilanço dipnotlarında kulübün yüzde 20.58 ağırlıklı ortalama faiz oranıyla borçlarını yeniden yapılandırdığı, TLREF seviyesine göre değişken marj uygulanacağı belirtildi.

Kulüp söz konusu anlaşmayla 1 yıl içerisinde ödenecek borçlarını 2.8 milyar TL'den 139.8 milyon TL'ye indirirken, 5 yıl vadelini borç yükümlülüğünü 111.8 milyon TL'den 3.21 milyar TL'ye çıkarmış oldu.

Bu dönemde 36 milyon TL sporcu bonservis geliri elde eden kulüp, kısa vadeli futbolcu sözleşme yükümlülüklerini de azaltarak 433 milyon TL'den 295 milyon TL'ye çekti. Sonraki iki sezonun yükümlülüklerinde ise artış görülüyor.