Kartlı ödemelerde yüzde 57'lik artış

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), mayıs ayına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 134,3 milyon, banka kartı sayısı 213,4 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 102,6 milyon oldu. Söz konusu veriler geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 9, banka kartı sayısı yüzde 11, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 8 arttı.

Mayısta toplam kart sayısı ise 450,3 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla mayısta yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 1 trilyon 993,1 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 698 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, 275,7 milyar lirası banka kartları, 19,4 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 58, banka kartıyla yapılan ödemelerde yüzde 56 olurken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 17 azaldı.