Dünya genelinde 562 milyondan fazla kullanıcısı olan Linkedln’in bu özelliğiyle artık herkes kariyer geçmişleri ve iş profillerini QR kod ile paylaşabiliyor. Habertürk muhabiri Necdet Çalışkan, Linkedln’in devrye aldığı bu yeni QR kod özelliğinin nasıl kullanıldığını inceledi.

Linkedln QR kod özelliği, iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarda dünya genelinde aktif olarak kullanıma açılmış durumda.

KARTVİZİT YERİNE 'KODUMU PAYLAŞ'

Herhangi ek bir uygulama indirmenin gerekli olmadığı Linkedln’in yeni QR kod özelliğini kullanmak için Linkedln’in mobil uygulamasını açtıktan sonra ekranın en üstünde yer alan “arama yap” çubuğunun hemen yanında bulunan Linkedln butonuna basmak yeterli oluyor.

Bu butona tıkladıktan sonra kullanıcıların karşısına çıkan “Linkedln Kodu” ekranında “Tara” ve “Benim Kodum” seçenekleri çıkıyor.

Bunlardan “Benim Kodum” sekmesi tıklandığında, her bir kullanıcıya özel kişisel QR kod sayfası çıkıyor. Kullanıcıların Linkedln profil bilgilerini içeren bu kod, ilgili kişi veya kurumlara “Kodumu Paylaş” (Share My Code) seçeneğine tıklanarak iletilebiliyor.

Linkedln Kodu sayfasında yer alan “Tara” bölümünden ise kullanıcılar mobil cihazların kameralarını kullanarak, diğer kullanıcıların kendileriyle paylaştığı Linkedln QR kodlarını taratıp, ilgili kişinin özgeçmiş, eğitim kariyer ve iletişim bilgileri ile iş profillerine erişebiliyor.