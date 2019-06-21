Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mayhoola, Beymen ve Ay Marka'ya 405 milyon dolar ödeyecek

HABERTURK.COM

Boyner ile Mayhoola arasındaki anlaşma detayları açıklandı. Anlaşma kapsamında Mayhoola, Boyner Holding ve Boyner Ailesi’nin toplam %43,91 oranındaki BOYP hissesini 405 milyon dolar (lot başına 1,40 dolar) bedelle satın alacak. Böylece Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazacılık’ın yüzde 98,01 oranındaki çoğunluğu Mayhoola’ya geçiyor

Boyner mağaza

Boyner Holding ve Mayhoola Mayıs 2015’te başlayan finansal ortaklıklarını, bünyesinde Boyner Büyük Mağazacılık, Beymen Mağazacılık, AY Marka Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’i barındıran Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’nin (BOYP) şirket portföyünü paylaşarak sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu. Anlaşmanın detayları, bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu-KAP’a yapılan açıklamayla duyuruldu. 

Anlaşma kapsamında Mayhoola, Boyner Holding ve Boyner Ailesi’nin toplam yüzde 43,91 oranındaki BOYP hissesini 405 Milyon dolar (lot başına 1,40 dolar) bedelle satın alacak. Buna karşılık Boyner Holding ise Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız hisselerinin yüzde 100’üyle birlikte ‘Altınyıldız’ ve ‘Altınyıldız Classics’ markalarını hazırlanan değerleme raporlarıyla belirlenecek bedellerle devralıyor.

Böylece Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazacılık’ın yüzde 98,01 oranındaki çoğunluğu Mayhoola’ya geçerken Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding’in olacak. Anlaşma kapsamında BİST’te işlem gören BOYP’tan ‘Boyner’ ibaresi çıkarılarak unvan değişikliği de yapılacak.

Ayrıca Mayhoola, BİST’te bireysel yatırımcıların elinde bulunan yüzde 1,99 oranındaki BOYP hissesi için de satma hakkının Boyner Holding’e 1 lot pay başına ödenecek olan 1,40 USD’nin işlem kapanış tarihindeki Türk Lirası karşılığından kullandırılmasına karar verildiğini duyurdu.

Mayhoola’nın son 4 yıl içindeki yatırımları sonucunda Beymen ve AY Marka’yı devralması, Türkiye lüks ve moda perakendesine bugüne kadar yapılan en büyük yabancı yatırımı olacak.

KAP’a yapılan açıklamada işlemin 24 Haziran Pazartesi günü yapılacak BOYP Olağanüstü Genel Kurulu ardından tamamlanmasının beklendiği duyuruldu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çin'e kiraz ihracatı artık "beklemeyecek"
İŞ-YAŞAMÇin ile anlaşma sağlandı, süre kaldırıldı
Restoranlardan online siparişte yüksek komisyon isyanı
İŞ-YAŞAMOnline siparişte yüksek komisyon isyanı
Kredi kartı harcaması ne durumda?
İŞ-YAŞAMTuristler Türkiye'yi yağmaladı!
Buğday hasadında verimli yıl
İŞ-YAŞAMBuğday hasadında verimli yıl
Çay üreticisine budama desteği bugün ödenecek
İŞ-YAŞAMParalar bugün 18.00'de hesapta olacak!
ABD'li şirketler Trump'ın ticaret savaşına karşı
İŞ-YAŞAMABD'li şirketler isyan bayrağını açtı
Buğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık katma değer
İŞ-YAŞAMBuğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık katma değer
Kurulan şirket sayısı mayısta yüzde 0,34 azaldı
İŞ-YAŞAMKurulan şirket sayısı mayısta azaldı
Diyarbakır'da buğdayda 1 buçuk milyon ton rekolte beklentisi
İŞ-YAŞAMBuğdayda beklenti 1 buçuk milyon ton
'Sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle çalışıyoruz'
İŞ-YAŞAMAnadolu Grubu'ndan 'sürdürülebilirlik' raporu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X