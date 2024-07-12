Kayseri Yamula Barajı çevresindeki fosil çeşitliliği dikkati çekiyor

Domuz fosilinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Köylüoğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü domuz fosilinin bulunduğu faunada genelde insanımsılar da çıkıyor, bizim primat takımı dediğimiz. Eğer bunu bulursak büyük bir heyecan yaşayacağız. Bulduğumuz cinslerin şöyle bir özelliği var, örneğin fil takımına ait bir cins var, bunun sadece bir tane çiğneme dişini bulduk.