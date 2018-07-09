Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili makinistler Halil Altınkaya ile Suat Şahin ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Makinistler ve tren şefi, kaza sonrasında Ankara’daki yetkililere de o anları anlattı.
Haberturk.com Ankara'dan Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, Edirne’den İstanbul’a giden tren, Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede saatte 100-110 kilometre hızla seyrediyordu. Makinistler, saat 17.00 sularında kazanın meydana geldiği menfeze yaklaştı. Makinistler Altınkaya ve Şahin, raylarda ve traverslerde olağanüstü bir durum görmedi. Yalnızca, kazaya neden olan bölgede rayların bir miktar suyla kaplı olduğunu belirttiler.
Lokomotif, menfeze girince zemindeki boşluk nedeniyle tren sarsıldı. Makinistler, zeminle ilgili sorun olduğunu anlar anlamaz treni durdurmak için freni çekti. Makinistler, “Sarsıntıyı hissettik ve frene bastık” dedi.
Lokomotif ve ardından gelen vagon menfezi geçti. Sonraki 5 vagon trenin ağırlığının da oluşturduğu güçlü sarsıntının etkisiyle raydan çıktı ve devrildi. Lokomotif ve birinci vagonun, frene basıldıktan sonra 120 metre daha gittiği belirtildi. Makinistler, tüm bunların saniyeler hattı saliseler içinde olduğunu kaydetti.
DEMİRYOL-İŞ SENDİKASI VE TÜRK İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY: MAKİNİST 110 KM’LİK HIZ LİMİTİNE UYGUN SEYAHAT EDİYORDU
Demiryol-İş Sendikası Başkanı da olan TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Uzunköprü-Halkalı seferini yaparken raydan çıkan trenin kaza yerinde, 110 kilometrelik hız limitinin altında süratle seyahat ettiğini belirtti.
Ergün Atalay, HABERTURK.COM’a yaptığı açıklamada, tarlaların ortasındaki hemzemin geçidin altının aşırı yağış nedeniyle boşalması sonrası kazanın meydana geldiğini vurguladı. Kaza bölgesinde hız limitinin 110 kilometre olduğunu kaydeden Atalay, makinistin hız limitine uygun seyahat ettiğinin anlaşıldığını söyledi. Kazada demiryolu güvenlik görevlisi Seyfi Erbil’in yaşamını yitirdiğini kaydeden Atalay, sendika yöneticilerinden Süleyman Erdihan ve eşinin de yaralandığını belirtti. Bölgedeki incelemelere sendika yetkililerinin de katıldığını ifade eden Atalay, kazada bir ihmal olup olmadığının inceleme sonucu hazırlanacak rapordan sonra ortaya çıkacağını belirtti.
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