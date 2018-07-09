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Son dakika: Tren faciası soruşturmasında 2 makinist serbest bırakıldı

Son dakika haberi... Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde haklarında gözaltı kararı verilen ve savcılığa sevk edilen 2 makinist akşam saatlerinde serbest bırakıldı. 2 makinistin yanı sıra 4 kişinin daha gözaltına alındığı, jandarmadaki ifadelerinin ardından ise serbest bırakıldığı belirtilmişti

09.07.2018 - 11:57 | Güncelleme: DHA

Habertürk Haber Merkezi'nden Göksel Gürsoy'un aktardığı bilgilere göre, Çorlu'daki tren kazasında gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi. 2 makinistin yanı sıra 4 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Makinistler dışındaki yol kısım şefi ve yol bakım görevlisi olan 4 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılığa sevk edilen 2 makinist ise akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yapan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Sabaha kadar sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, üzücü olayda 24 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralanan 318 kişiden 194'ünün ayakta tedavi edildiğini, 124'ünün ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.



ARSLAN: BAKIMLAR NİSAN AYINDA YAPILMIŞ

Arslan, Çorlu Kaymakamlığında oluşturulan kriz masasında, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile düzenlediği basın toplantısında, adli ve idari soruşturmanın titizlikle sürdüğünü söyledi. Eksiklikler varsa bunların ortaya çıkarılacağını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Elbetteki eksiklik varsa ortaya çıkacaktır ancak şunu ifade etmeliyim bu tip projelerde belli yıllara sari yapılan teknik kontroller, geometrik kontrolleri var. En son yılda bir kez yapılması gereken kontroller nisan ayında, yakın bir zamanda yapılmış. Yol boyunca tren teşkil elemanlarımız ve şeflerimiz kontrollerini yapar ilgili mercilere bildirir. 8 Temmuz'da 10.40 itibarıyla 07.00 trenimiz bu yolu kullanmıştır ancak daha sonra 14.20 ile 15.10 arası metrekareye saatte 32 kilogram yağmur düşmüş, bu da oradaki menfezde olağanüstü şişmeye, zira zemin sürekli aldığı yağış nedeniyle suya doygunluk nedeniyle olağanüstü şişkinlik olmuş. Tren raylarıyla menfez arasındaki malzemeyi götürmesi sonucu boşluk oluşturmuş, tren raydan geçtiği sırada zira raylar, traversler normal yoldaki gibi gözükmüş, makinistler tarafından görülme şansı yok. Lokomotif hattan geçtikten sonra oradaki boşluk anlaşılmış, lokomotif ve birinci vagon yoldan çıkmadan devam etmiş, birinci vagon dray etmiş yani yoldan çıkmış ancak mevcut pozisyonunu korumuş, diğer vagonlar menfezi geçmekle yan yatmışladır.”

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında trenin makinistleri Halil A. ile Suat Ş., tedbiren gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Makinistler, akşam saatlerinde serbest bırakıldı. 2 makinistin yanı sıra 4 kişinin daha gözaltına alındığı belirtilmişti. Ayrıca kaza bölgesine Ankara'dan bilirkişi heyeti gönderildi.

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YORUMLAR 49
  • Misafir 09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:13
    sayın bakan herhalde ne dediğinin farkında değil. nisan ayında kontrol yapılmıştı diyor. bundan benim anladığım bizim kontrollerimiz laf olsun torba dolsun kalitesinde , bizim kontrollerimize güvenenin vay haline sonuç ortada
  • Misafir 09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:30
    Eyyy ulaştırma bakanı derhal istifa et Türkiye sadece Ankara ve istanbuldan ibaret değildir
  • Misafir 09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:32
    Makinistlerin sucu yok. Alt yapi hatali dizayn edilmis. Su tahliye borusu konulmamis. Dizayn eden muhendisi bulun olmedi ise.
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