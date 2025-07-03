Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 25 yıl geçti

Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun oyuncularından Kemal Sunal, henüz hiçbir sinema filminde rol almamıştı.

Ertem Eğilmez, Tarık Akan ile Filiz Akın'ın başrollerini paylaşacağı 'Tatlı Dillim'i çekecektir. Akan'ın canlandıracağı 'Ferit' karakteri profesyonel bir basketbolcudur. Bu nedenle filmde arkadaşlarını canlandıracak oyuncuların uzun boylu olması gerekmektedir. Zeki Alasya, Ertem Eğilmez'e Devekuşu Kabare Tiyatrosu'ndan arkadaşı olan Kemal Sunal'ı önerir. Eğilmez, kabul eder. Çekimlere gidilirken Kemal Sunal, otobüsün en arka sırasında oturmaktadır.

'Tatlı Dillim' (1972)

Ertem Eğilmez, önden başlayarak 'Ferit'in arkadaşlarını canlandıracak oyunculara diyaloglarını dağıtmaktadır. En arkaya geldiğinde, diyaloglar bitmiştir. Kemal Sunal; "Hocam, benim diyaloğum ne olacak?" diye sorar. Elinde diyalog kalmayan Ertem Eğilmez, "Sen gül" der. Çekimler sırasında Kemal Sunal için diyaloglar eklenir ama sadece güldüğü sahneler daha fazladır. Filmin galasında; Kemal Sunal'ın sahnelerinde izleyiciler kahkahalar atar. Bu durumdan etkilenen Ertem Eğilmez, Sunal'ı Arzu Film'in kadrosuna dâhil eder. Eğilmez, her filminde doğal olarak Arzu Film kadrosundaki oyunculara rol verir. 'Hababam Sınıfı'nın çekilmesine karar verildiğinde de 'İnek Şaban'ı Kemal Sunal'ın canlandırmasını ister.