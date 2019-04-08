Yeni düzenlemeyle birlikte kıdem tazminatı üzerinden alınan gelir vergisi, çalışanlara iade edilecek. Milyonlarca çalışanın yüzünü güldüren değişiklikle birlikte vatandaşlar kıdem tazminatı gelir vergisi paralarının iadesiyle ilgili başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor.

HANGİ TAZMİNATLAR İÇİN VERGİ İADESİ YAPILACAK?

İşçi ile işveren arasında karşılıklı anlaşmayla iş akdinin sona erdirildiği durumlarda ödenen iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi adlar altında yapılan ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi iade edilecek.

İADESİ BAŞVURU HANGİ KURUMA YAPILACAK?

Vergi iadesi başvuruları, işverenin muhtasar vergi yönünden mükellefi olduğu vergi dairesine yapılacak. Şubeleri nedeniyle ayrı vergi dairelerinin mükellefi olan işyerlerinde, ilgili şubenin mükellefi olduğu vergi dairesine başvurulacak.

İADE BAŞVURUSUNDA HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

İlk defa iade başvurusunda bulunacak kişiler dilekçe ile birlikte, işverenden temin edilen ikale sözleşmesi örneği; bu sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ilişkin kesinti tutarlarını gösterir ücret bordosu gibi bir belgeyi vergi dairesine sunacak. Daha önce iade başvurusunda bulunanlar ise sadece vergi dairesinin isteyeceği ilave belgeleri hazırlayacak.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

"Çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor.

Özellikle yüksek ücretle çalışanlar, aylık brüt ücret ile çalıştıkları yılı çarparak, çıkan rakamı tazminat olarak alacaklarını zannediyor. Oysa tazminata konu olacak tavan brüt maaş ücreti Ocak-Haziran 2019 dönemi için 6017,60 TL'dir. Bunun üzerinde ne kadar maaş alınırsa alınsın tazminat hesabı 6017,60 TL üzerinden yapılır.