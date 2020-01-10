Kim Kardashian sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla yine adından söz ettirdi. Ünlü yıldız, bu kez buzdolabının kapılarını açtı. Instagram hesabının story bölümünden yayınladığı görüntülerde, Kardashian, kilerinde ve buzdolabında plastik saklama kaplarına yer vermediğini belirtip bunun yerine cam şişeler ve cam saklama kapları kullandığını gösterdi.

Kardashian'ın buzdolabı sosyal medyanın gündeminde de kendine yer buldu.

İşte yapılan bazı yorumlar:

* Buzdolabı demişsin ama bu bildiğin oda. Bizim salon kadar var.

* Kim Kardashian'ın boş zamanlarında manavlık yaptığını gösteren video.

* Ben de havalar niye bu kadar soğuk oldu diyorum. Meğerse Kim Kardashian buzdolabısının kapısını açmış.

* Buzdolabı değil bildiğin buz odası...