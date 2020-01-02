Gösteri dünyasının önde gelen çifti Kim Kardashian ve rapçi eşi Kanye West, beşinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Radar Online'ın haberine görr; Aileye yakın bir kaynak bu bebeği en çok isteyen tarafın ünlü rapçinin olduğu ve mirası için fazla varisinin olmasını istediğini belirtti.

North ve Saint'e doğal yöntemle hamile kalan Kardashian, Chicago ve 8 aylık Psalm ise taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelmişti. Yeniden anne olmayı planlayan televizyon yıldızı, beşinci çocuklarını da kendisinin dünyaya getirmeyeceği iddia edildi.

Aileye yakın bir kaynağın Kardashian ve West'in bebeklerinin bu yıl dünyaya gelmesi gerektiğini söyleyerek ünlü yıldızın, "Şimdi ya da asla" dediğini iddia etti.

39 yaşındaki ünlü yıldız, hamilelik sürecini kendi kontrolü altında tutamadığı için zor zamanlar geçirdiği ileri sürüyor.