Kıraç: Umudumuzu yitirmeyeceğiz

"Umudumuzu yitirmeyeceğiz" 0:00 / 0:00

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Rock müziğin özel yeteneklerinden Kıraç, yeni şarkısı 'Melekler Ağlar'ı sevenleriyle buluşturdu. Sözü ve müziği Panur Yaramanoğlu'na ait olan şarkının düzenlemesi ise başarılı sanatçının kendi imzasını taşıyor. Özlediğimiz Kıraç şarkılarını aratmayan 'Melekler Ağlar'ın özgün altyapısı kapanma sürecinde dinleyicisine moral olacak nitelikte...



Kıraç, sevenlerine bir sürpriz yaparak, aynı zamanda yeni şarkısının klibini de kendisi çekti. "Aydınlık günler için umudumuzu yitirmeyeceğiz" diyen sanatçı, yeni şarkısının dinleyicisine moral olmasını diledi.



Kendine has tarzı ile her dönem adından sıklıkla söz ettiren Kıraç'ın repertuvarının en kıymetli yerinde duran şarkıları büyük bir heyecanla seslendirdiği ve titizlikle hazırladığı albümü "Beni Ben Yapan", 2019 yılında müzikseverlerle buluşmuş ve 2020'de "Varoşlarda Maraş" ve "Hayat" şarkılarını sevenlerine sunmuştu.