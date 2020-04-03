Kıraç: Umut olsun diye evlerimizden sizin için çaldık, söyledik - Magazin haberleri

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Son dönemlerde salgına karşı önlem almak için evde kalarak gerekli izolasyon kurallarına uyan insanlara, moral olmak için ünlü sanatçılar, canlı yayın programlarını yapmaya devam ediyor.

Bu isimlerden biri olan şarkıcı Kıraç da, önceki gün müzisyen arkadaşları ile beraber 'Zaman' şarkısını seslendirdi.

"HERKES İÇİN ÇALDIK"

Sergiledikleri performansı takipçileriyle Twitter'dan paylaşan şarkıcı, şu ifadelere yer verdi:

Umut olsun diye evlerimizden sizin için, özellikle de tüm sağlık çalışanları ve biz evde otururken çalışmak zorunda olan herkes için çaldık, söyledik.

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