Ünlü sanatçı Kıraç, dün akşam Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde akustik konser serisinde sahne aldı. Şarkıcı, etkinliğin ilk saatlerinde duygu dolu anlar yaşadı. İlkim Karaca, eşi Cem Karaca'nın kullandığı son gözlüğü, "Manevi oğlumuz" sözleriyle Kıraç'a hediye etti.

Kıraç, 21 yılın seçkisini, akustik düzenlemeleriyle, dinleyicilerinin beğenisine sunuyor. Şarkıcı, 1998 yılında müzikseverlerle buluşan 'Deli Düş' albümünden başlayarak, albümlerinden ve dizi müziklerinden seçtiği özel repertuarının akustik performansını sergiliyor.

Sanatçı, önceki gün konserinde de 'Oysa Bir Umuttu', 'Bir İstanbul Masalı', 'Olur Ya' gibi dizi müzikleri ve 'Yıkık, Gidiyorum', 'Zaman' gibi albüm şarkılarının yanı sıra, 'Çayeli', 'Ramize' ve 'Sarı Gelin' gibi türküleri akustik olarak seslendirdi.

Kıraç'ın akustik konser serisinin ikinci ayağı 13 Mart’ta MOİ Sahne’de olacak.