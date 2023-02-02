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Haberler Gündem 3. Sayfa Kiracıya baltayla dehşeti yaşatan ev sahibine hapis cezası! -Güncel haberler
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Baltayla kiracısının kapısını kıran ev sahibine hapis cezası!

İstanbul Bayrampaşa'da Suriyeli kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kırdığı iddiasıyla yargılanan 94 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün'ün yargılandığı davada karar çıktı. Davanın ikinci duruşmasında mahkeme, sanık Naim Akgün hakkında "Silahla konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı

Kiracıya baltayla dehşeti yaşatan ev sahibine hapis cezası! -Güncel haberler
DHA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde Suriyeli kiracısının kapısını baltayla kıran ev sahibi Naim Akgün (94) hakkında mahkemeden karar çıktı.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz sanık Naim Akgün katılmazken, avukatı temsil etti.

OĞLU: SİNİRLENMİŞ KAPILARINA GİTMİŞ

Duruşmada Naim Akgün'ün oğlu İhsan Akgün tanık olarak dinlendi. İhsan Akgün ifadesinde, söz konusu apartmanda 16 daire olduğunu, babasının daireleri kardeşler arasında paylaştırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Evi babam kendisi yaptı. Bize de dörder daire verdi. Bize vermeden önce Suriyelilere kiralamış. O daire de bana düştü. Ancak kirayı vermediği gibi üç kişiye kiraladığımız dairede, 15-20 kişi kalmaya başladılar. Mahalleli şikâyette bulundu. Ben icra yoluyla çıkarmaya çalıştım. Sonra belediye onlara ev tahsis edince evi boşalttılar. Babamın evin içine girip girmediğini bilmiyorum. Ama evin içinde hasar yoktu. Sadece kapı kırıktı. Babam 94 yaşındadır. Sinirlenmiş kapılarına gitmiş. Kapıya baltayla vurmuş" dedi.

AVUKATI: YAŞI İTİBARIYLA BİR ANLIK ÖFKEYLE DAVRANMIŞTIR

Duruşma savcısı, sanık Naim Akgün'ün "Silahla konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı söz verilen sanık avukatı İsrafil Altın, müvekkilinin yaşının dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Yaşı itibarıyla bir anlık öfkeyle davranmıştır. Tahrik hükümlerinin ve hükmün açıklanması geri bırakılmasını talep ederiz" dedi.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI KARARI

Mahkeme, sanık Naim Akgün hakkında "Silahla konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İDDİANAMEDE 4 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Naim Akgün'ün, mağdurlar Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa'nın kiracı olarak oturdukları evin sahibi olduğu belirtiliyordu. İddianamede 11 Ocak 2022'de kira borcunu ödememeleri nedeniyle, mağdurların oturduğu eve elinde baltayla giren sanığın kapıyı kırarak içeri girdiği ve dairenin kapılarına ve camlarına zarar verdiği anlatıldı.

Mağdurlardan Hasan'ın şikayetinden vazgeçtiği ancak, Kabaa'nın şikayetinin devam ettiği anlatılan iddianamede, sanığın ifadesinde suçunu kabul ettiği kaydedildi. Sanığın elindeki baltanın silah sayıldığı belirtilen iddianamede, 'Silahla konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi cezası istendi. Naim Akgün ve oğlu İhsan Akgün hakkında 'Mala zarar verme' suçundan, İhsan Akgün hakkındaki 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan takipsizlik kararı verildi.

"MALIMA NEDEN ZARAR VEREYİM" DEMİŞTİ

İlk duruşmaya katılan Naim Akgün savunmasında, "Apartman bana ait, ben bu evi onarıp müştekilere kiraya verdim. Evde 20 kişi kalmaya başladı. Kira da ödemiyorlardı. Kiracılarla uğraşmamak için evimi de oğlum İhsan'a devrettim. İhsan'a kira ödemediklerini öğrendiğimde, evden çıkmalarını söyledim. Olay tarihinde ben zaten yandaki dairenin kiracısı çıktığı için, evin tadilatını yapmaya gitmiştim. Balta bu yüzden elimdeydi. Ben kiracıların kapısını kırıp zarar vermedim. Kapı 15 bin lira değerindedir, ben malıma neden zarar vereyim" demişti.

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