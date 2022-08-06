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Haberler Magazin Kıvılcım Ural: Konserlere ailece gidiyoruz - Magazin haberleri
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Kıvılcım Ural: Konserlere ailece gidiyoruz

Önceki gün eşi Kaan Tangöze ile birlikte objektiflere yansıyan Kıvılcım Ural, kendilerini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi

Kıvılcım Ural: Konserlere ailece gidiyoruz - Magazin haberleri
"Konserlere ailece gidiyoruz"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Kaan Tangöze ile eşi Kıvılcım Ural, önceki gün Ulus’ta görüntülendi. ATM’den para çeken Ural, ardından aracının içinde soruları yanıtladı.

"KONSERLERE AİLECE GİDİYORUZ"

Yoğun konser programlarına rağmen birbirlerinden ayrılmadıklarını söyleyen Kıvılcım Ural, "Kaan'ın tüm konserlerine ailece beraber gidiyoruz. Kızımız henüz ana okuluna başlamadığı için şimdilik rahat oluyor. Benim de İstanbul konserlerim var. Kaan da o zaman bana eşlik ediyor. Benim konserlerim genelde İstanbul’da olduğu için rahatız." dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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