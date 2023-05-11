Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Kız Kulesi anıt müze oldu

II. Mahmud dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özgün malzemeler kullanılarak restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, bugün saat 21.00'de ışık gösterileriyle ziyarete açılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapılan restorasyonla Kız Kulesi’nin orijinal olmayan tüm eklentilerinin atıldığını ve Sultan II. Mahmud dönemindeki orijinal haline kavuşturulduğunu söyledi. Ersoy ayrıca, mayıs ayı sonuna kadar Kız Kulesi’nin ücretsiz gezileceğinin müjdesini verdi

Kız Kulesi anıt müze oldu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / İHA

II. Mahmud dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özgün malzemeler kullanılarak restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi,bugün saat 21.00'de ışık gösterileriyle ziyarete açılacak. Kız Kulesi, mayıs sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Yine mayıs sonuna kadar tekne ulaşımı da ücretsiz olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları tamamlanan Kız Kulesi’nde, projede bilim kurulunda yer alan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridün Çılı ve Yüksek Mimar Han Tümertekin ile birlikte açıklama yaptı.

Restorasyon çalışmalarını anlatan Ersoy, bu konuda şunları söyledi: İki yıllık bir restorasyon sürecinden sonra Kız Kulesi’ni yeniden vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Burası 2400 yıllık çok eski bir yapıdır. Bu süreçte yıkılıp tekrar yapılmış bir yapı. Cumhuriyet tarihindeki restorasyon çalışmaları, 1944’te ve 1960’lı yıllarda yapılmıştı. Son olarak da 1998, 1999 ve 2000 döneminde gerçekleşmişti. En son restorasyonu da bugün tamamlanmış oluyor. Eski tarihlere baktığımızda farklı şekillerde farklı Kız Kulesi görüyoruz. Biz tadilat çalışmasına başlamadan önce 1944’teki restorasyonu inceledik. 1944’teki restorasyon çalışması sırasında yapının özgün kalan kısımları kule ve kale kısmıdır. Kule ve kale dışındaki yapının bütün gördüğünüz kısımları sonradan yapılmış eklentilerdir. Birçok eklenti de aslına uygun olmayan eklentilerdir. 1940’lı yılların gözde malzemesi olan ama günümüzde birçok ülke tarafından restorasyon çalışmalarında yasaklı malzeme olarak kabul edilen maalesef beton kullanılmış. Bunun gibi daha bir dizi hatalı uygulama yapılmış 1994 ve 1960’lı yıllarda. Niçin beton yasaklı malzeme, çünkü betonun içinde bulunan kimyasallar ve tuzlar, özgün malzemeyle yapılmış orijinal duvarlara ve orijinal malzemeye zarar veriyor. Zaman içinde o malzemenin zarar görmesine ve yıpranmasına sebep oluyor. Yine aynı şekilde binlerce yıl önce özgün malzemesine göre yapılan statik hesaplarını da altüst ediyor. Terastan sonrası ahşap planlanmış bu yapının. 1940’lı yıllardaki restorasyonlarda beton ağırlık bindirildiği için statik yapısı bozuldu. Yıllarca süren bekleyişten sonra statik yapı duvarlara zarar vermeye başlıyor, delikler açılmaya başlıyor. Yarıklar açılmaya başlıyor. Bina yavaş yavaş kaymaya başlıyor.

Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu özelliklerinden dolayı bu tadilat çalışmasında en önemli yaptığımız iki tane çalışma var. Bir tanesi sonradan yapılan gereksiz orijinal olmayan eklentilerin kaldırılmasıdır. İkincisi binanın özgün malzemesiyle restore edilmesidir. Hem restorasyon hem de reskorsikyon sırasında binanın yıllar önceki özgün malzemeleri kullanıldı. Restorasyon çalışmalarına başlamadan önce bir bilim kurulu oluşturduk. Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridün Çılı, Yüksek Mimar Han Tümertekin hocalarımız bilim kurulunda yer aldılar. Bilim kurulumuzun hazırladığı projeler Anıtlar Kurulu’nun da onayından geçtikten sonra uygulandı. Burada iki türlü çalışma var aslında. Bir tanesi platformun üstündeki yapıyla ilgili çalışmalar, bir tanesi de platformun altındaki çalışmalar. Adacık dediğimiz bu yapıda binlerce yılda kopmalar, parçalanmalar oluşmuş. Platformun altında da ciddi bir çalışma yapıldı. Bu platform özgün bir malzeme değildi. Bu platform kaldırıldı. Etrafında L kazık sistemiyle daha güçlendirme yapılmıştı. Maalesef daha önceki kazık sistemi de hatalı yapılmış. Hem kısa kazıklar kullanılmış hem de sadece iki tarafı yapıldığı
için zamanla dalgayla birlikte kayma meydana getirmiş. Şimdi hem dört tarafı kazıklandı hem de 25 metrelik kazıklarla sert zemine ulaşıldı. Bina çok sağlam bir hale getirildi. Bina depreme karşı güçlendirildi.

Kız Kulesi’nin II. Mahmud dönemindeki orijinal haline kavuştuğunu söyleyen ve bunu fotoğraflar ve cebinden çıkarttığı eski bir 10 lira üzerindeki fotoğrafla gösteren Mehmet Nuri Ersoy, “Bu binanın 1826'da II. Mahmud döneminde çekilmiş fotoğrafı, bu da 2023'teki fotoğrafı. Binanın aslına uygun olarak restore edildiğini burada da görebiliyorsunuz. Aslında yakın tarihinde gözlemlediğimiz görüntüsü yanlış görüntüsü idi. Kulede deprem güçlendirmesi sebebiyle orijinal olmayan çelikler yapılmış. Orijinal olmayan her türlü eklentisi söküldü. Bakın bu 10 liraların üzerindeki görüntü hocalarımızın bize önerdiği II. Mahmud döneminin görüntüsüdür. Binamız bu haline özgün çalışmayla getirildi. Bu akşam saat 21.00’den itibaren ışık ve lazer şovu ile birlikte binamız açılıyor. Galata Kulesi ile Kız Kulesi’nin arasındaki aşk hikâyesinin senaryolandığı bir ışık ve lazer gösterisi yapılacak. Bu gösteri her akşam tekrarlanacak. Bu gösteri her akşam yapılacak. İstanbulluların Kız Kulesi’nden İstanbul’u izlemesi sağlanacak. Artık anıt müze şeklinde olacak. Mayıs sonuna kadar Kız Kulesi’ni görmek ve buraya ulaşım ücretsiz olacaktır” dedi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kız Kulesi açılıyor
MAGAZİN Boğaziçi'nin süsü açılıyor
Sıla Gençoğlu'ndan İlker Kaleli'ye: Yeni yaşın kutlu olsun sevgilim - Magazin haberleri
MAGAZİN "Yeni yaşın kutlu olsun sevgilim"
Kibariye hastaneden taburcu oldu - Magazin haberleri
MAGAZİN Taburcu oldu
Hilal Altınbilek sosyal medyanın diline düştü - Magazin haberleri
MAGAZİN Sosyal medyanın diline düştü
Büşra Pekin kaybettiği babası Volkan Pekin'i andı - Magazin haberleri
MAGAZİN Kaybettiği babasını andı
Filiz Akgün'den duygulandıran İbrahim Erkal mesajı: En büyük özlemimsin - Son dakika magazin haberleri
MAGAZİN "En büyük özlemimsin"
Metin Şentürk destek istedi - Magazin haberleri
MAGAZİN Destek istedi
Kaan Yıldırım: Tatile asla o paraları vermem - Magazin haberleri
MAGAZİN "Tatile asla o paraları vermem"
Zafer Algöz: Hobi olarak seçin - Magazin haberleri
MAGAZİN "Hobi olarak seçin"
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, yıldız futbolcunun taklidini yaptı! Arda Turan'dan cevap gecikmedi! - Magazin haberleri
MAGAZİN Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, yıldız futbolcunun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.