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Kız Kulesi açılıyor

Boğaziçi'nin süsü Kız Kulesi, geçirdiği restorasyondan sonra bugün açılıyor. Yenileme çalışmaları, uluslararası restorasyon ilkeleri ışığında ve Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi mimar Han Tümertekinden oluşan bilim kurulunun rehberliğinde gerçekleştirildi. II. Mahmud dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özgün malzemeler kullanılarak restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, bugün saat 20.00'de ışık gösterileriyle açılacak. Kız Kulesi, mayıs sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Yine mayıs sonuna kadar tekne ulaşımı da ücretsiz olacak. Gelin, Kız Kulesi'nin çeşitli zamanlarda tarihe tanıklık ettiği eşsiz fotoğraflara göz atalım

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  • Kız Kulesi açılıyor

    II. Mahmud dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özgün malzemeler kullanılarak restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, bugün saat 20.00'de ışık gösterileriyle açılacak. Kız Kulesi, mayıs sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Yine mayıs sonuna kadar tekne ulaşımı da ücretsiz olacak.
  • Kız Kulesi açılıyor

    Kız Kulesi, Kyzikos'taki deniz zaferinden sonra, M.Ö 408'de Atinalı general Alkibiadis, muhtemelen Karadeniz'den gelen gemiler için Üsküdar'ın önündeki küçük bir kaya üzerine özel bir istasyon inşa etti.
  • Kız Kulesi açılıyor

    Üsküdar'ın sembolü hâline gelen kule, Üsküdar’da Bizans devrinden kalan tek eserdir.
  • Kız Kulesi açılıyor

    M.Ö 24 yıllarına kadar uzanan bir geçmişe sahiptir.
  • Kız Kulesi açılıyor

    1110'da Bizans İmparatoru I. Aleksios, taş duvarla korunan ahşap bir kule inşa etti.
  • Kız Kulesi açılıyor

    Kuleden Konstantinopolis'teki Mangana semtinde dikilmiş başka bir kuleye uzanan bir demir zincir gerildi.
  • Kız Kulesi açılıyor

    Adacık daha sonra su altı kalıntıları hala görülebilen bir savunma duvarı ile Asya kıyısına bağlandı.
  • Kız Kulesi açılıyor

    1453'te İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethi sırasında, kulede Venedikli Gabriele Trevisano tarafından yönetilen bir Bizans garnizonu bulunuyordu.
  • Kız Kulesi açılıyor

    Daha sonra yapı, Fatih Sultan Mehmed döneminde Osmanlı Türkleri tarafından gözetleme kulesi olarak kullanılmıştır.
  • Kız Kulesi açılıyor

    İlk olarak Yunan döneminde bir mezara ev sahipliği yapan bu ada, Bizans döneminde inşa edilen ek bina ile gümrük istasyonu olarak kullanılmıştır.
  • Kız Kulesi açılıyor

    Osmanlı döneminde ise gösteri platformundan savunma kalesine, sürgün istasyonundan karantina odasına kadar birçok işlev yüklenmiştir.
  • Kız Kulesi açılıyor

    Asli görevi olan ve yüzyıllardan beri varlığı ile insanlara, geceleri ise geçen gemilere göz kırpan feneri ile yol gösterme işlevini hiç kaybetmemiştir.
  • Kız Kulesi açılıyor

    Bazı Avrupalı tarihçiler buraya Leander Kulesi derler. Kule hakkında pek çok rivayet bulunmaktadır.
  • Kız Kulesi açılıyor

    Antik Çağ'da arkla (küçük kale) ve damialis (dana yavrusu) adları ile anılan kule, bir ara da "Tour de Leandros" (Leandros'un Kulesi) ismi ile ünlenmiştir.
  • Kız Kulesi açılıyor

    Çok eski geçmişi olan Kız Kulesi, bir zamanlar Boğaz'dan geçen gemilerden vergi alınmak maksadı ile kullanılmıştır.
  • Kız Kulesi açılıyor

    Kule ile Avrupa yakası boyunca büyük bir zincir çekilmiş ve gemilerin Anadolu yakası ile Kız Kulesi arasından geçişine izin verilmiştir.
  • Kız Kulesi açılıyor

    Bir süre sonra kule, zinciri taşıyamamış ve Avrupa yakasına doğru yıkılmıştır. Kuleden suyun içine bakıldığında yıkıntıları görülmektedir.
  • Kız Kulesi açılıyor

    Kule 1509 depreminde yıkılmış, yeniden inşa edilmiş ve 1721'de yanmıştır.
  • Kız Kulesi açılıyor

    Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından imar emri verilmiş ve yeni bina deniz feneri olarak kullanılmış; çevre surlar 1731 ve 1734 yıllarında onarılmıştır.
  • Kız Kulesi açılıyor

    Sonunda 1763'te kule daha dayanıklı taştan yeniden inşa edildi.
  • Kız Kulesi açılıyor

     

    1829'dan itibaren karantina istasyonu olarak kullanılmış ve 1832'de Sultan II. Mahmud tarafından yeniden restore edilmiştir.

     

     
  • Kız Kulesi açılıyor
  • Kız Kulesi açılıyor
  • Kız Kulesi açılıyor
  • Kız Kulesi açılıyor
  • Kız Kulesi açılıyor
  • Kız Kulesi açılıyor
  • Kız Kulesi açılıyor
  • Kız Kulesi açılıyor
  • Kız Kulesi açılıyor
  • Kız Kulesi açılıyor
  • Kız Kulesi açılıyor
  • Kız Kulesi açılıyor
  • Kız Kulesi açılıyor
  • Kız Kulesi açılıyor
  • Kız Kulesi açılıyor

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