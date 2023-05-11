II. Mahmud dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özgün malzemeler kullanılarak restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, bugün saat 20.00'de ışık gösterileriyle açılacak. Kız Kulesi, mayıs sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Yine mayıs sonuna kadar tekne ulaşımı da ücretsiz olacak.