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Haberler Televizyon SHOW TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 10 saat dünyanın gündeminde kaldı!
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Cuma günü demek 'Kızılcık Şerbeti' demek

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Sosyal medyada da gündemin ilk sırasına oturan dizi, “RTÜK, 'Kızılcık Şerbeti'ne Dokunma” etiketi ile 10 saat, dünya sıralamasında yaklaşık 8 saat, #KızılcıkŞerbeti etiketi ise yaklaşık 3 saat Twitter’ın TT listesinin zirvesine adını yazdırdı

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 10 saat dünyanın gündeminde kaldı!
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+’da 13.12 izlenme oranı 29.77 izlenme payı, AB grubunda 12.14 izlenme oranı 32.34 izlenme payı alarak cuma gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Total’de ise 9.27 izlenme oranı ve 22.06 izlenme payına ulaşan dizinin bu hafta yayınlanan bölümü milyonları ekran başına topladı.

'KIZILCIK ŞERBETİ' DÜNYA GÜNDEMİNDE

Sosyal medyada da gündemin ilk sırasına oturan dizi, “RTÜK, 'Kızılcık Şerbeti'ne Dokunma” etiketi ile 10 saat, dünya sıralamasında yaklaşık 8 saat, #KızılcıkŞerbeti etiketi ise yaklaşık 3 saat Twitter’ın TT listesinin zirvesinde yer aldı.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan bölümde; 'Nursema', ailesiyle yaptığı büyük hesaplaşmanın ardından 'Alev’in evine geri döndü. Büyük bir şok yaşayan 'Ünal' ailesi 'Nursema’nın peşine düştü.

'Fatih' ve ailesine sitem eden 'Doğa' ise 'Nursema’yı hastaneden kurtardığını itiraf etti. 'Pembe’nin büyük tepkisini alan 'Doğa’nın 'Fatih’le de arası gerildi.

Bölümde 'Kıvılcım' ve 'Ömer', 'Umut’un sahne aldığı mekana davet edildi. 'Kıvılcım’ın, 'Umut’un davetiyle sahneye çıkarak şarkı söylediği anlar renkli anlara sahne oldu.

“Rüyamda Buluttum” adlı şarkıyı seslendiren güzel oyuncu Evrim Alasya, başarılı performansıyla izleyiciden tam not aldı.

Evrim Alasya’dan şarkı performansı;

İzlemek için tıklayınız

Öte yandan otelin satışıyla intikam peşine düşen 'Kayhan’ın, 'Ömer’in eski eşi 'Leman’a evlilik teklifinde bulunması izleyenleri şaşırttı. 'Nursema’nın, 'Alev’de kaldığını 'Doğa’yı takibe alarak öğrenen 'Abdullah', 'Umut' sürprizi yaşadı.

'Nursema’nın yaşadıklarını 'Abdullah’tan öğrenen 'Umut', 'Nursema’ya koştu. İkilinin uzun zaman sonra gözyaşları eşliğinde bir araya geldiği sahne duygusal anlara sahne oldu. 'İbrahim’ e ders vermek isteyen 'Ömer’in, 'İbrahim’i bir inşaattan aşağı itmesi bölümün unutulmaz anları arasına girdi. 'Ömer’in planıyla tenteye düşen 'İbrahim', boşanma şartlarını kabul etti.

Bölümün final sahnesinde ise 'Abdullah' ve 'Nursema' yüz yüze geldi. Büyük bir yanılgıya düştüğünü ve pişman olduğunu dile getiren 'Abdullah', 'Nursema’dan eve dönmesini istedi. Bunun karşılığında 'Nursema' ise babasından, 'Alev’i sevdiğini annesine itiraf etmesini istedi. 'Abdullah’ın, 'Nursema’nın bu şartını kabul etmesi final sahnesine damga vurdu.

İşte o final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

'ABDULLAH', 'ALEV’İ SEVDİĞİNİ 'PEMBE’YE İTİRAF EDECEK Mİ?

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında eve geri dönen 'Nursema’nın, 'Pembe' ve 'Abdullah’la yüzleşmesi ekrana geldi. 'Nursema’ya söz veren 'Abdullah’ın 'Pembe’yle konuşmak istemesi dikkat çekerken, 'Metehan’ın okulda polis tarafından tutuklanması büyük merak uyandırdı. Her hafta milyonları ekran başına toplayan 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü şimdiden büyük merakla bekleniyor.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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