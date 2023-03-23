"ELİMİ TAŞIN ALTINA SOKMAK İSTEDİM"

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Alev Arslan'a hayat veren Müjde Uzman da, "Kızılcık Şerbeti' o kadar tatlı tatlı gerçekçi ki... Normalde ben bir şey izlerken gerçekçilik peşinde koşmam. Hatta tam tersi yeteri kadar 'gerçek' görüyorum hayatta derdim. Bilim kurgu seyretmeyi severim, en azından başka bir hayat daha görmek için. 20 yıldır sektörün içindeyim. Elimi taşın altına sokmak, artık kurgu değil de gerçek bir şeyi yansıtmayı ben de istedim. O kadar hayranım ki bu işe. Ben bu dizide bir an gülerken bir an kanım donuyor. Herkesin dönüşebileceğini, herkesin değişebileceğini, kimsenin mükemmel olmadığını herkesin içinde bir meleğin, bir şeytanın olabileceğini ama ne olursa olsun birlikte yaşamamız gerektiğini anlattığı için ben ilk defa bu kadar gerçek bir hikâyeye bağlandım" şeklinde konuştu.