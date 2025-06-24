Yazın gelmesi ve havaların bunaltıcı derecede ısınmasıyla birlikte klimalar sonuna kadar açılmaya başlandı. Peki, klimasız serinleme yöntemleri neler? Detaylar haberimizde...

SICAK HAVA SAĞLIĞIMIZI NASIL ETKİLER?

İnsan vücudunun ideal sıcaklığı 35-37°C arasında değişir. Uzmanlar genellikle ortalama vücut sıcaklığını 36,8°C olarak kabul eder. Ancak dış ortam sıcaklıkları yükseldiğinde, vücut bu dengeyi korumakta zorlanabilir.

SICAK YORGUNLUĞU VE BELİRTİLERİ

Vücut ısısının artmasıyla birlikte “sıcak yorgunluğu” denilen durum ortaya çıkabilir. Bu durum yavaş yavaş gelişebileceği gibi ani de olabilir. Baygınlık hissi, aşırı terleme, cildin nemli ve soğuk olması, kas krampları, mide bulantısı gibi belirtiler görülebilir.

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GÜNEŞ ÇARPMASI: CİDDİ BİR RİSK

Sıcak yorgunluğunun daha ciddi boyutu güneş çarpmasıdır. Bayılma, kafa karışıklığı, yüksek ateş, titreme gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu durum, vücudun artık ısıyla baş edemediği ve acil tıbbi müdahale gerektiği anlamına gelir.

SICAK DALGALARI NELERE YOL AÇAR?

Sıcak hava dalgaları; baş ağrısı, susuzluk, kalp krizi ve solunum zorlukları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler daha büyük risk altındadır.

KLİMASIZ SERİNLİK: PRATİK YOLLAR 1. BUZ VE VANTİLATÖR GÜCÜ Eğer hava sıcak ama nem oranı düşükse, bir vantilatörün önüne sığ bir kase buz koyun. Erime ve buharlaşma süreci sayesinde oda serinler, siz de ferahlarsınız. 2. SERİNLETİCİ SPREY HAZIRLAYIN Buzdolabında saklayacağınız bir sprey şişesi ile cildinize hafifçe sıkacağınız soğuk su, hem ferahlatır hem de terlemeyi azaltır. 3. BULAŞIK MAKİNESİNDE ISIDAN KAÇININ Bulaşık makinesinin kurutma modunu kullanmayın. Kapağını açık bırakarak doğal kurumaya bırakın. Mümkünse, makineyi serin saatlerde çalıştırın ya da bulaşıkları elde yıkayın. REKLAM 4. DOĞRU KIYAFET SEÇİMİ Nemi vücuttan uzaklaştıran sentetik kumaşları tercih edin. Bambu veya aloe vera içeren pijamalar da gece boyunca serin kalmanıza yardımcı olur. 5. AYAKLARI AÇIKTA BIRAKIN Ayaklardaki terin buharlaşması, vücut ısısını düşürür. Bu da serinlik hissini artırır. Evin içinde çıplak ayakla dolaşmak küçük ama etkili bir yöntemdir. YATAKTA SERİNLİK İÇİN TÜYOLAR 1. YASTIK VE ÇARŞAFLARI DONDURUN Yatmadan bir-iki saat önce yastık kılıfı ve çarşafları dondurucuya koyun. Bu kısa süreli serinlik, uykuya geçişi kolaylaştırır.