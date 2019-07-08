Klonlanmış telefonlar yani IMEI numarası kopyalanmış telefonlar olarak gündeme geliyor. Klonlanan telefonlar 4 ay içerisinde kapatılacak açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki IMEI numarası kopyalandığını nereden anlarız? Klonlanmış telefonlar hakkında detaylı bilgi haberimizde...

IMEI NEDİR?

IMEI, International Mobile Equipment Identity (Uluslararası Taşınabilir Cihaz Kimliği) kelimelerinin kısaltması olarak endüstride yer etmiştir. Amacı, dünya üzerindeki tüm mobil cihazların, birbiriyle aynı olmayan, eşsiz bir kimliğe sahip olması düşüncesidir. Bu numaralar, operatörler tarafında iletişimin hangi cihazla yapıldığının anlaşılmasını sağlarken, üreticiler ve dağıtıcılar tarafında satış, garanti tespiti gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Yani operatörler sizin hangi marka ve model telefon kullandığınızı bu numaralara bağlı kayıtlardan takip etmekte ve cihazınıza özel hizmetler sunabilmektedirler.

KLONLANMIŞ TELEFONLAR 4 AY İÇERİSİNDE KAPATILACAK

Mehmet Muş "Klonlanmış telefonların, 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Bunların sisteme dahil olabilmesi için, vatandaşlar 1 yıl içerisinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde entegre edilecektir" dedi.

IMEI Numarasının Yapısı Nasıldır ?

IMEI numarası standart olarak 15 rakamdan oluşmaktadır. Günümüzde opsiyonel olarak bu 15 rakama, yazılım versiyonunu belirtmek üzere 2 hane daha ilave edilebilmektedir.

Standart bir IMEI numarası şu yapıdadır :

AA-BBBBBB-CCCCCC-D

AA : İlk iki rakam Type Allocation Code (TAC) olarak adlandırılan bölümdür.

BBBBBB : TAC bölümünün tamamlayıcısı olarak kullanılır. AA-BBBBBB bölümü birlikte cihazın marka, model ve parti numarasını verecektir.

CCCCCC : Belirlenen modelin seri numarası

D : Diğer rakamlardan belli bir algoritma ile hesaplanan rakamdır. Numaranın doğruluğunu ispat eder.

IMEI Güvenliğinin Önemi



Türkiye'de kaçak telefon trafiğinin engellenmesi amacıyla operatörler IMEI kontrolü yapmaktadır. Eğer IMEI numarası BTK kayıtlarında yoksa, bu telefonu ülkemizde faaliyet gösteren operatörlerle kullanmak mümkün değildir. Yurtdışından satın alıp yanınızda getirdiğiniz telefonun Gümrükte ya da E-Devlet uygulamasında kaydettirme işlemi bunu sağlamaktadır. E-Devlet üzerinden kayıt sağlamak için BTK IMEI Kaydetme Sayfası kullanılabilmektedir.

Tabii bunun için yasal mevzuatta belirtilen sınırlamalar vardır. Herkes belli bir sürede belli bir adete kadar telefonu ülkeye sokarak kaydettirebilir. Bunun ötesine geçmek isteyen bazı satıcılar ise, yurtiçine soktukları telefonlara, BTK da kayıtlı telefonların IMEI numaralarını yasadışı olarak çakmaktadırlar. Bu sizin halihazırda kullandığınız, faturalı telefonunuz da olabilir. Operatörler, aynı anda iki farklı abone tarafından, aynı IMEI numaralarına sahip cihazlar kullanılana kadar bu durumu farketmezler. Farkettiklerinde de durum BTK ya bildirilir ve bu kişilere YASAL UYARI mesajı ile süreç başlar. Bu konu, YASAL UYARI : IMEI NUMARASI KLONLANMIŞTIR! başlıklı sayfamızda detaylı açıklanmıştır. Bu yüzden mümkün olduğunca IMEI numalarınızı gizlemeniz önem taşır.

IMEI Numaramı Nasıl Öğrenirim?

Telefonunuzun IMEI numarasını öğrenmek için birkaç yöntem bulunmaktadır.

Cihazın Ambalajı

Genellikle telefon üreticileri, yeni telefon kutusuna bu numarayı da içeren bir etiket yapıştırırlar.

Cihazın Gövdesi

Eğer kutuyu bulamıyorsak, ya da kutuda böyle bir etiket yoksa bir diğer seçenek telefonun iç kısmına, bataryayı söktükten sonra bakmaktır. Bataryası sökülebilen modellerde sıklıkla IMEI numarasını içeren bir etiket bulunmaktadır. Bataryası sökülmeyen bazı cihazlarda cihazın arka yüzünde de IMEI numarasına rastlanabilmektedir.

Ekran ve Tuşları Kullanarak

IMEI numarasını öğrenmenin en kolay yolu, cep telefonlarının yaygınlaşmasından beridir standart olarak kullanılan kodu kullanmaktadır. Bu yöntem telefonların çoğunda iş görecektir. Tabii ki cihazın çalışır durumda olması şart.

Arama ekranında şu kodu tuşlayın :

*#06#

Sonuç

IMEI numaraları, mobil cihazlarınızın bir nevi kimlik kartıdır. Bu numarayı korumak sizi pek çok sıkıntıdan uzak tutacaktır. İhtiyaç halinde, telefonun size ait olduğunu ispat edebilmek üzere telefon kutunuzu ve faturanızı mutlaka saklamayı unutmayın.

IMEI SORGULAMA

E-devlet ile mobil cihazınızın yasal yollar ile ithal edilip edilmediğini ve kayıp/çalıntı olup olmadığını, cihazınıza ait IMEI numarasını sorgulatarak öğrenebilirsiniz. IMEI SORGULAMA

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN CİHAZLAR İÇİN KAYIT SİSTEMİ

IMEI kaydı için kişiye ait yurda giriş yapılan belgenin son iki yıl içerisinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde kullanılmamış ve kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarih üzerinden 120 günlük hak düşürücü sürenin geçmemiş olması gerekmektedir. Merkezi Cihaz Kayıt Sistemi KILAVUZU

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