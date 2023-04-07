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Koç Holding'in deprem bölgesindeki desteği devam ediyor

Kahramanmaraş'ta meydana geldiği ilk günden bu yana yaraları sarmak için topluluk şirketleriyle dayanışma içinde hareket eden Koç Holding, bölgeye desteğini aralıksız sürdürüyor

Koç Holding'in deprem bölgesindeki desteği devam ediyor
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Koç Holdingi CEO'su Levent Çakıroğlu öncülüğünde Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Burçin Girit, Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Denetim Grubu Başkanı Kemal Uzun, İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik Türkiye Saha Operasyonları Direktörü Orhan Çavuşoğlu ve Opet Genel Müdürü Özgür Kahramanzade'nin de aralarında bulunduğu yöneticiler Adıyaman ve Malatya’yı ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Koç Topluluğu otomotiv ve enerji grubu bayileriyle görüşmeler gerçekleştiren yöneticiler, çadır kentleri de ziyaret ederek topluluk şirketlerinin faaliyetlerine, hijyen ve yemek TIR'larına ilişkin incelemelerde bulundu.

SAHA ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yöneticileri, deprem bölgesindeki üç farklı şehirde Koç Topluluğu tarafından kurulum çalışmaları devam eden yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı 5 bin adet konteynerden oluşan ve sosyal imkânları da barındıracak konteyner kentlerin saha ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu yaptığı açıklamada “Ülkemizin iyileşme sürecine katkı sağlamayı sürdürüyoruz” derken, “Bölgeye gerçekleştirdiğimiz her ziyaret bu felaketin büyüklüğünü ve desteğimizin aralıksız sürmesinin önemini gösteriyor. Tam teşekküllü konteyner kentlerimizin deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla hızla buluşması için çalışmalarımız devam ediyor. Her bir kentimizi sosyal imkânları barındıran kapsayıcı yaşam alanları olarak inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Koç Holding'in Topluluk Şirketleriyle birlikte hayata geçirdiği konteyner kentlerin tasarımında kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar ve engelliler dâhil olmak üzere farklı grupların ihtiyaçları göz önünde bulunduruluyor. Konteyner kentler ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları iş birliğinde oluşturuluyor. Psiko-sosyal destek alanları, istihdam olanakları yaratan uygulamalar, kadınların ekonomiye katılacakları ve gelir elde edebilecekleri faaliyetler, kent sakinlerinin ekonomik olarak güçlenmesini sağlayacak gelişim programları, çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek aktivite ve oyun alanları ile çocuk ve gençlerin eğitime kesintisiz devamlarını sağlayacak programlar üzerinde de çalışılıyor.

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