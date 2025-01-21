Kocaeli'de kulübedeki baltalı cinayette 2 tutuklama
Kocaeli Kartepe'de bir kişinin kulübesinde baltayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi orman yolu mevkisinde, dün İsa Turgut'un (35) kulübesinde baltayla yaralanması ve kaldırıldığı özel hastanede ölmesine ilişkin gözaltına alınan Y.C.B. ve N.B'nin Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.Fotoğraf: DHA
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. AA'nın haberine göre; savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.
Öte yandan Turgut'un cenazesi, Suadiye Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.