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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!

        Kocaeli'nde, denizde bir erkeğe ait parçalanmış cansız beden bulundu. Cenazenin, bacağındaki lekeden 45 yaşındaki Ferhat Y.'ye ait olduğu tespit edilirken, arkadaşlarının ikazına rağmen denize girdiği, tekne pervanesinin çarpması sonucu öldüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 08:33 Güncelleme: 08.07.2024 - 08:40
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        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
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        Kocaeli'nde olay, Kandıra ilçesi Çalköy Seyrek Mahallesi’nde yaşandı. Arkadaşlarının ikazına rağmen gece denize giren Ferhat Y.'den (45) bir süre sonra haber alınamadı.

        4 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre arkadaşları ve yakınlarınca Ferhat Y.'yi arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından su yüzeyinde bir erkek cesedi bulan balıkçılar, yüzü ve vücudu parçalanmış haldeki cansız bedeni kıyıya çıkardı.

        BACAĞINDAKİ LEKEDEN TESPİT EDİLDİ

        Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tekne pervanesinin çarpması sonucu parçalandığı değerlendirilen cenazenin, bacağındaki lekeden Ferhat Y.'ye ait olabileceği bildirildi.

        CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Cenaze, otopsi yapılmak üzere Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #kocaeli
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