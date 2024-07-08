Uyarılara rağmen büyük acı! İki kişi daha o ilçede boğuldu!
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren, Ertuğrul Kubilay ile Mustafa Özdemir, bir süre sonra gözden kayboldu. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Aynı ilçede, iki gün önce arkadaşlarının uyarısına rağmen denize giren 45 yaşındaki Ferhat Y. de tekne pervanesinin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti
Kocaeli'nde, yürek yakan haber Kandıra ilçesinden geldi. Bağırganlı Mahallesi'nde denize giren Ertuğrul Kubilay (36) ile Mustafa Özdemir (40), bir süre sonra çırpınmaya başladı.
İKİ ARKADAŞ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
AA'da yer alan habere göre kıyıdakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, sahil güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, gözden kaybolan iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Ekiplerin çalışmaları sonucu Kubilay ile Özdemir'in cansız bedenlerine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan cenazeler, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazelerin Sakarya'nın Arifiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
PEŞ PEŞE GELEN ACI HABERLER
Aynı ilçede, iki gün önce arkadaşlarının uyarısına rağmen denize giren 45 yaşındaki Ferhat Y. de tekne pervanesinin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.