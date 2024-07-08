Uyarılara rağmen büyük acı! İki kişi daha o ilçede boğuldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

Uyarılara rağmen büyük acı! İki kişi daha o ilçede boğuldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

Uyarılara rağmen büyük acı! İki kişi daha o ilçede boğuldu! Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren, Ertuğrul Kubilay ile Mustafa Özdemir, bir süre sonra gözden kayboldu. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Aynı ilçede, iki gün önce arkadaşlarının uyarısına rağmen denize giren 45 yaşındaki Ferhat Y. de tekne pervanesinin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti

Anadolu Ajansı Giriş: 08.07.2024 - 14:08 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:10 facebook

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