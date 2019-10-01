Konut kredisi yapılandırma faiz oranı ne kadar? sorusu bugün başlayan yapılandırma nedeniyle soruluyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500.000 TL’ye kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterilerinin finansal yüklerini azaltmak için konut kredisi yapılandırma kampanyası başlattı. Konut kredisi yapılandırma işlemleri bugünden itibaren başladı. Peki konut kredisi yapılandırma faiz oranı ne kadar?

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA FAİZ ORANI

Ağustos ayındaki konut kredisi faiz indirimi öncesinde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500.000 TL’nin altında olanlar, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanıyor. İşte detaylar...

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili banka şubelerine başvurması gerekmekte olup;

- 500.000 TL altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından,

- 500.000 TL üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından, kredileri yenilenebilecek.