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Köpekler neden sopalarla oynamayı bu kadar çok seviyor? Hak vereceğiniz 11 neden

Bir köpek sahibi olun veya olmayın, köpeklerin sopa aşkını bilirsiniz! Bizim için sadece bir oyuncak olsa da görünüşe göre, köpek dostlarımız için çok daha fazlasını temsil ediyor. İşte, onların dünyasından, sopalara bir bakış...

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  • Köpekler neden sopalarla oynamayı bu kadar çok seviyor? Hak vereceğiniz 11 neden

    Köpekler bizden çok daha keskin koku alır bu yüzden sopaları severler. Sopalar, köpekler için çekici olabilecek diğer hayvanların, yağmurun, yosunun ve bakterilerin kokusu da dâhil olmak üzere her türlü aromaya sahiptir.
  • Köpekler neden sopalarla oynamayı bu kadar çok seviyor? Hak vereceğiniz 11 neden

    Köpekler, enerjilerinin bir kısmını kullanan fiziksel bir aktivite olduğu için sopaları çiğnemeyi severler. Köpeklerin aktif olması gerekir ve can sıkıntısını yatıştırmak isterler. Sopalarla oynamak bu birikmiş enerjiyi boşaltır.
  • Köpekler neden sopalarla oynamayı bu kadar çok seviyor? Hak vereceğiniz 11 neden

    Sopalar doğanın oyuncaklarıdır. Evcil hayvan endüstrisi büyümeden önce köpekler kendi oyuncaklarını yapmak zorunda kaldılar. Doğada sopa çoktur ve bulunması kolaydır.
  • Köpekler neden sopalarla oynamayı bu kadar çok seviyor? Hak vereceğiniz 11 neden

    Köpekler bir sopa ile kemik arasındaki farkı bilecek kadar akıllıyken, beyin kimyaları bilmez. Sopaların boyutu, dokusu ve ağırlığı bir kemiğe benzer. Bununla birlikte, köpekler ağızlarında sopa olduğunda, kemik gibi benzer hormonlar salgılar. Bu nedenle ağızlarında sopa olması onlar için fiziksel olarak keyiflidir.
  • Köpekler neden sopalarla oynamayı bu kadar çok seviyor? Hak vereceğiniz 11 neden

    Beyin kimyasına benzer şekilde, çiğneme eylemi de stres hormonları salgılar. Çiğneme eylemi beyindeki adrenal-hipofiz ekseni üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir; endorfin salınımını tetikler. Çiğneme, köpeğin anksiyete ve stres için "kendi kendini tedavi" etmesi için emrinde olan bir araçtır.
  • Köpekler neden sopalarla oynamayı bu kadar çok seviyor? Hak vereceğiniz 11 neden

    Köpeğiniz diş etlerinde ağrı olduğunda, çubuk çiğneyebilirler. Esasen diş etlerine ve dişlerine baskı uygularlar. 
  • Köpekler neden sopalarla oynamayı bu kadar çok seviyor? Hak vereceğiniz 11 neden

    Hayvanlar, vitaminler de dâhil olmak üzere besin maddelerinden yoksun olduklarında, yemek yemek isterler. Bitkiler ve yosun dallarda büyür, bu nedenle besinleri vardır. Köpekler, isteklerini tatmin etmeye çalışmak için sopaları çiğnerler.
  • Köpekler neden sopalarla oynamayı bu kadar çok seviyor? Hak vereceğiniz 11 neden

    Köpeğinizin dikkatinizi çekmek için bir sopa kullanmasının üç nedeni vardır; sizi oyun oynamaya davet ediyorlar, sosyal etkileşime ihtiyaçları var veya daha önce övgü, oyun veya yemekle bu davranışı güçlendirdiniz.
  • Köpekler neden sopalarla oynamayı bu kadar çok seviyor? Hak vereceğiniz 11 neden

    Sopa çiğnemek, köpeğinizin dişlerini temizlemeye yardımcı olur. Sürekli kemirmek dişlerdeki plağı sıyırır.

     
  • Köpekler neden sopalarla oynamayı bu kadar çok seviyor? Hak vereceğiniz 11 neden

    Köpeğiniz, sopaları değerli bir kaynak olarak tanımlayabilir. Eğer öyleyse, diğer köpeklerin onlara sahip olmasını önlemek için etrafta sopa taşıyabilirler.
  • Köpekler neden sopalarla oynamayı bu kadar çok seviyor? Hak vereceğiniz 11 neden

    Bütün köpeklerin av içgüdüleri vardır. Sezgilerinin seviyesi, insanların onları nasıl yetiştirdiğine bağlıdır. Av dürtüsü 7 önemli davranıştan oluşur; ara-bul-takip et-yakala-ısır-öldür-tüket. Her köpek aynı zinciri takip edecek şekilde eğitilmez.
  • Köpekler neden sopalarla oynamayı bu kadar çok seviyor? Hak vereceğiniz 11 neden

    Örneğin, bekçi köpekleri kovalamak için değil, aramak ve yönlendirmek için yetiştirilir ama fark ettiyseniz, arama yönü çoğu köpekte yaygındır, bu yüzden çoğu köpek sopa bulmayı sever. Köpeklerin sopayı “öldürmek” istercesine sallamasına ve havaya fırlatmasının nedeni de bu olabilir.

    Kaynak: Dogletics

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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