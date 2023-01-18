Köpekler neden sopalarla oynamayı bu kadar çok seviyor? Hak vereceğiniz 11 neden

Köpekler bir sopa ile kemik arasındaki farkı bilecek kadar akıllıyken, beyin kimyaları bilmez. Sopaların boyutu, dokusu ve ağırlığı bir kemiğe benzer. Bununla birlikte, köpekler ağızlarında sopa olduğunda, kemik gibi benzer hormonlar salgılar. Bu nedenle ağızlarında sopa olması onlar için fiziksel olarak keyiflidir.