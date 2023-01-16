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Hayvanlar hakkında doğru bilinen yanlışlar

Hayvanlar alemi o kadar büyük ve etkileyici ki her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Lakin, bazı bilgiler halk arasında o kadar yaygın ve o kadar doğru kabul ediliyor ki yanlış olduklarını düşünmüyoruz bile! İşte, hepimizin bildiği ancak yanlış olan bilgiler...

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  • Hayvanlar hakkında doğru bilinen yanlışlar

    KEDİLER HER ZAMAN DÖRT AYAK ÜZERİNE DÜŞER

    Kedigiller, mükemmel bir iniş için vücutlarının havadaki pozisyonunu değiştirmelerine izin veren , doğrultma refleksi olarak bilinen bir şeye sahiptir. Ancak bu her zaman işe yaramaz. Bunun için kedinin havada yeteri kadar zamanının olması gerekir. Bu nedenle daha yüksek yerlerden aşağıya inerken dört ayak üzerine düşerler.
  • Hayvanlar hakkında doğru bilinen yanlışlar

    DEVEKUŞLARI KAFASINI KUMA GÖMER

    Devekuşları, eğer bir yırtıcıdan saklanıyorlarsa, başları ve boyunları yere düz  gelecek şekilde yere yakın dururlar ancak kafalarını gömmezler. Ayrıca bu kuş türü oldukça hızlıdır ve genelde saklanmak yerine kaçmayı tercih eder. 
  • Hayvanlar hakkında doğru bilinen yanlışlar

    TEMBEL HAYVANLAR TEMBELDİR

    Tembel hayvanlar dediğimizde aklımıza bütün gün yatan ve hareket etmeyi sevmeyen canlılar geliyor ancak bu doğru değil. Bu hayvanlar tembel değil sadece çok yavaşlar. Tembel hayvanlar, benzer büyüklükteki çoğu hayvanın sahip olduğu metabolizmanın yalnızca yüzde 40 ila 45'i kadar bir metabolizmaya sahiptir. 
  • Hayvanlar hakkında doğru bilinen yanlışlar

    KURBAĞAYA DOKUNMAK SİĞİL OLUŞMASINA NEDEN OLUR

    Kurbağaların derileri pütürlü olabilir ama siğil oluşmasına neden olmaz ancak yine de onlara dokunmaktan kaçınmak iyi bir fikirdir; bazı kurbağaların derileri siğil benzeri yumrular oluşmasına neden olan ve zehir içeren parotoid bezleri içerir.
  • Hayvanlar hakkında doğru bilinen yanlışlar

    KIRMIZI RENK BOĞALARI KIZDIRIR

    Boğa güreşinin ardındaki inanılan mantık; kırmızı pelerinin boğayı kızdırması ve saldırıya geçmesini sağlamasıdır.  Gerçekte, boğalar renk körüdür ve kırmızıyı canlı bir renk olarak görmezler. Yanıt verdikleri şey, pelerinin hareketi ve durumun genel tehdididir. 
  • Hayvanlar hakkında doğru bilinen yanlışlar

    KOALALAR BİR AYI TÜRÜDÜR

    Pek çok Avustralya hatırasına ilham veren inanılmaz derecede sevimli yaratıklar, bir ayı görünümüne sahip olsalar da kesinlikle ayı değiller; onlar keseli hayvanlar. Bebek koala doğduktan sonra yaklaşık altı ay annesinin kesesinde taşınır. Yavru, ortaya çıktığında anne koalanın sırtına biner veya karnına tutunur; bir yaşına kadar her yerde ona eşlik eder.

    Kaynak: The Dodo, Tree Hugger

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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