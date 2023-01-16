Hayvanlar hakkında doğru bilinen yanlışlar

KEDİLER HER ZAMAN DÖRT AYAK ÜZERİNE DÜŞER

Kedigiller, mükemmel bir iniş için vücutlarının havadaki pozisyonunu değiştirmelerine izin veren , doğrultma refleksi olarak bilinen bir şeye sahiptir. Ancak bu her zaman işe yaramaz. Bunun için kedinin havada yeteri kadar zamanının olması gerekir. Bu nedenle daha yüksek yerlerden aşağıya inerken dört ayak üzerine düşerler.