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Bakış açınızı değiştirecek izlenmesi gereken efsane filmler ve replikleri!

Bazı filmlerin replikleri akıllara kazınır ve hayatımızda bir parça haline gelir. Aslında birçok filmin amacı da insan hayatına dokunmaktır. İzlenmesi gereken hafızalara kazınan film repliklerini sizler için derledik.

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  • Bakış açınızı değiştirecek izlenmesi gereken efsane filmler ve replikleri! En iyi, en güzel ve en etkileyici film replikleri!

    FIGHT CLUB – DÖVÜŞ KULÜBÜ

    "Her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan vazgeç. Bırak ne olacaksa olsun!"
  • Bakış açınızı değiştirecek izlenmesi gereken efsane filmler ve replikleri! En iyi, en güzel ve en etkileyici film replikleri!

    MR. NOBODY (2009)

    "Eğer patates püresi ile sosu karıştırırsan daha sonra ayıramazsın, sonsuza dek. Baba'nın sigarasından çıkan duman bir daha asla içine dönmez. Geri dönemeyiz. Seçmek, bu yüzden zordur."
  • Bakış açınızı değiştirecek izlenmesi gereken efsane filmler ve replikleri! En iyi, en güzel ve en etkileyici film replikleri!

    MEMENTO (2001)

    "Kendimize kim olduğumuzu hatırlatmak için hepimizin aynalara ihtiyacı var."
  • Bakış açınızı değiştirecek izlenmesi gereken efsane filmler ve replikleri! En iyi, en güzel ve en etkileyici film replikleri!

    PULP FICTION – UCUZ ROMAN (1994)

    "Eğer yanıtlarım seni korkutuyorsa, o zaman korkutucu sorular sormaktan vazgeçmelisin..."
  • Bakış açınızı değiştirecek izlenmesi gereken efsane filmler ve replikleri! En iyi, en güzel ve en etkileyici film replikleri!

    ESARETİN BEDELİ (1994)

    "Ölmek mi istiyorsun? Git o zaman at kendini denize. 5 saniye sonra hayatta kalmak için çırpındığını fark edeceksin. Sen kendini öldürmek istemiyorsun! Sen içindeki bir şeyleri öldürmek istiyorsun."
  • Bakış açınızı değiştirecek izlenmesi gereken efsane filmler ve replikleri! En iyi, en güzel ve en etkileyici film replikleri!

    INCEPTION – BAŞLANGIÇ (2010)

    "Çözmesi 2 dakika sürecek bir labirent çizmek için 1 dakikan var."
  • Bakış açınızı değiştirecek izlenmesi gereken efsane filmler ve replikleri! En iyi, en güzel ve en etkileyici film replikleri!

    THE MATRİX (1999)

    "Hiç gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü? Ya o uykudan hiç uyanmasaydın rüya olduğunu nasıl anlayacaktın?"
  • Bakış açınızı değiştirecek izlenmesi gereken efsane filmler ve replikleri! En iyi, en güzel ve en etkileyici film replikleri!

    LOVING VİNCENT (2017)

    -“Sinir krizi geçirdi, olur böyle şeyler.”

    -“Güçsüz düştüğünde.”

    -“Yaşadıkça göreceksin. Yaşam, en güçlüleri bile baş aşağı getirebilir.”
  • Bakış açınızı değiştirecek izlenmesi gereken efsane filmler ve replikleri! En iyi, en güzel ve en etkileyici film replikleri!

    ROMA (2018)

    "Yalnızız. Ne derlerse desinler, biz kadınlar hep yalnızız."
  • Bakış açınızı değiştirecek izlenmesi gereken efsane filmler ve replikleri! En iyi, en güzel ve en etkileyici film replikleri!

    NIGHT TRAIN TO LISBON - LİZBON'A GECE TRENİ (2013) 

    "Bir yeri terk ettiğimizde, orada bizden bir şeyler kalır. Gitmiş olsak da orada kalırız ve içimizde bazı şeyler vardır ki sadece oraya dönerek bulabiliriz. Çok kısa bir süreliğine de olsa hayatımıza sahnelik eden bir yere gittiğimizde ruhumuza yolculuk ederiz."
  • Bakış açınızı değiştirecek izlenmesi gereken efsane filmler ve replikleri! En iyi, en güzel ve en etkileyici film replikleri!

    STAR WARS - YILDIZ SAVAŞLARI (1977)

    "Korku, karanlık tarafa giden yoldur. Korku öfkeye; öfke nefrete; nefret ise acıya yol açar."
  • Bakış açınızı değiştirecek izlenmesi gereken efsane filmler ve replikleri! En iyi, en güzel ve en etkileyici film replikleri!

    SE7EN – YEDİ (1995)

    "Ernest Hemingway ‘Dünya güzel bir yer ve de uğruna savaşmaya değer’ demiş. Bu cümlenin ikinci yarısına katılıyorum. (William Sommerset)"
  • Bakış açınızı değiştirecek izlenmesi gereken efsane filmler ve replikleri! En iyi, en güzel ve en etkileyici film replikleri!

    LEON (1994)

    "Hayat hep böyle zor mudur, yoksa sadece çocuk olduğunda mı böyle gelir?"

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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