NIGHT TRAIN TO LISBON - LİZBON'A GECE TRENİ (2013)

"Bir yeri terk ettiğimizde, orada bizden bir şeyler kalır. Gitmiş olsak da orada kalırız ve içimizde bazı şeyler vardır ki sadece oraya dönerek bulabiliriz. Çok kısa bir süreliğine de olsa hayatımıza sahnelik eden bir yere gittiğimizde ruhumuza yolculuk ederiz."