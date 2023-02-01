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How I Met Your Mother dizisine dair duymadığınız bilgiler! Barney ve Robin çok farklı kişiler olacaktı!

Sitcom dizilerinde en başarılı olanlarından birisi olarak gösterilen ve final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala izlenmeye devam eden How I Met Your Mother dizisi hakkında bilinmeyen yapım öncesi ve sonrası detayları derledik.

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  • How I Met Your Mother hakkında hiç duymadığınız bilgiler! Barney ve Robin çok farklı kişiler olacaktı!

    2005-2014 yılları arasında CBS kanalında yayınlanan dizinin IMDb puanı 8.3 olarak belirlendi. Televizyon tarihinin en başarılı komedi dizilerinden birisi olan How I Met Your Mother, 2022 yılında yayınlanmaya başlayan How I Met Your Father ile yeniden gündeme geldi.
  • How I Met Your Mother hakkında hiç duymadığınız bilgiler! Barney ve Robin çok farklı kişiler olacaktı!

    Dizinin ana karakterlerinden birisi olan Ted, 2030 yılında çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştıklarını anlatmaya başlıyor ve hikaye devam ediyor. Hikayenin devamında dizinin diğer ana karakterlerinden olan Marshall, Lily, Robin ve Barney üzerinden maceralar Ted’in ağızından anlatıyor.

    Tüm bunlar işin görünen kısmı bir de yapım öncesi ve yapım sırasında yaşanan olaylar ile dizi şekilleniyor.
  • How I Met Your Mother hakkında hiç duymadığınız bilgiler! Barney ve Robin çok farklı kişiler olacaktı!

    ANLATICI SESİ İLE TED’İN SESİ FARKLIYDI

    How I Met Your Mother dizisinde anlatıcı karakter olan Ted Mosby’i Josh Radhor canlandırıyor. Ancak kendisini anlattığı yıllar 20’li yaşları olduğu için sesini canlandıran kişinin yaşı 50’lerinde olmalı. Bu nedenle daha yaşlı bir ses tercih edilmiş. Dizinin ilk bölümünden itibaren anlatıcı Ted’i canlandıran kişi Bob Saget oldu.
  • How I Met Your Mother hakkında hiç duymadığınız bilgiler! Barney ve Robin çok farklı kişiler olacaktı!

    DİZİNİN TÜM BÖLÜMLERİ DEV BİR STÜDYODA ÇEKİLDİ

    New York sokaklarında yaşanan maceraları konu alan dizinin hiçbir sahnesi gerçekten o sokaklarda geçmedi. Hatta New York’da bile çekilmedi. Dizinin tüm sahneleri Los Angeles’ta kurulmuş bir dev stüdyoda çekildi.
  • How I Met Your Mother hakkında hiç duymadığınız bilgiler! Barney ve Robin çok farklı kişiler olacaktı!

    BARNEY VE ROBİN KARAKTERLERİ İÇİN ÇOK FARKLI KİŞİLER DÜŞÜNÜLÜYORDU

    Dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Barney Stinson rolü için ilk düşünülen isim The Big Bang Theory dizisinin Sheldon’ı yani Jim Parsons’dı. Jim Parsons seçmelere katılmış ancak rolü Neil Patrcik kapmıştı. Yıllar sonra Parsons’da rolün Harris’e daha uygun olduğunu dile getirdi.
  • How I Met Your Mother hakkında hiç duymadığınız bilgiler! Barney ve Robin çok farklı kişiler olacaktı!

    Dizide Robin Shverbatsky için düşünülen ilk isim ise Part of Five ve Ghost Whisperer dizileri ile tanınan oyuncu Jennifer Love Hewitt’ti. Fakat Hewitt teklifi reddetmiş ve Robin karakteri tıpkı kendisi gibi Kanadalı olan Cobie Smulders’a verildi.
  • How I Met Your Mother hakkında hiç duymadığınız bilgiler! Barney ve Robin çok farklı kişiler olacaktı!

    BRİTNEY SPEARS OLMASA DİZİ YAYINDAN KALDIRILACAKTI

    How I Met Your Mother dizisi 3. sezona başladığında reytingleri giderek düşüyordu. Daha sonra dizinin 13. bölümü yayınlandı ve Ted’i düğün günü terk eden Stella’nın asistanı rolünde Britney Spears ortaya çıktı. Britney Spears tam da yıldızının parladığı dönemde konuk oyuncu olarak diziye katıldı ve reytingler giderek yükseldi.
  • How I Met Your Mother hakkında hiç duymadığınız bilgiler! Barney ve Robin çok farklı kişiler olacaktı!

    DİZİDE GERÇEK BİR EVLENME TEKLİFİ OLDU

    İkinci sezonun final bölümünde Robin ve Ted birlikteydi. Robin’in şampanyasından bir yüzük çıkar ve evlenme teklifi alacağını düşünerek deliye döner. Ancak Ted onun yapmadığını söyler ve arkadan birisi gelerek yüzüğü alır sevgilisine evlenme teklifi eder.

    Evlenme teklifi eden kişi Timothy Russo’dur. Kendisi sevgilisinin en sevdiği dizide bir figüranlık ayarladığını söyleyerek onu kandırır ve Jana Rugan’a sürpriz bir evlilik teklifi yapar. Yani dizinin o bölümünde ikili gerçekten nişanlanmıştır.
  • How I Met Your Mother hakkında hiç duymadığınız bilgiler! Barney ve Robin çok farklı kişiler olacaktı!

    TED HİKAYEYİ ANLATIRKEN BARNEY’Yİ OLDUĞUNDAN DAHA KÖTÜ GÖSTERDİ

    Bu durum aslında bir hayran teorisi ancak daha sonra Neil Patrick tarafından da mantıklı bulunmuş bir iddiadır. How I Met Your Mother dizisini baştan sonra Ted’in ağızından dinliyoruz. Yani Ted ne derse o yansıtılıyor, fakat dizinin sonunda ise Ted’in amacı aslında Robin ile yeniden görüşmek ve çocuklarının buna ısınmasını sağlamak olduğunu görüyoruz.
  • How I Met Your Mother hakkında hiç duymadığınız bilgiler! Barney ve Robin çok farklı kişiler olacaktı!

    Peki, ama Barney onun en yakın arkadaşlarından birisiyken ve Robin’de onun eski karısı iken bu nasıl olacaktı? İşte tam bu noktada hayran teorisine göre Ted bilerek Barney’i olduğundan daha çapkın, umursamaz ve duygusuz bir insan olarak anlattığı söyleniyor. Böylelikle çocukları babalarını en yakın arkadaşının karısına aşık olduğu için daha az yargılamış olacaklar. Yani Barney Stinson anlatıldığı kadar sosyopat olmayabilir.
  • How I Met Your Mother hakkında hiç duymadığınız bilgiler! Barney ve Robin çok farklı kişiler olacaktı!

    BARNEY’NİN SİHİR NUMARALARI NEİL PATRİCK HARRİS SAYESİNDE EKLENDİ

    Dizide ilk zamanlar Barney Stinson çok sihir yapan birisi değildi. Fakat dizi ilerledikçe Neil Patrick Harris kendisini sihir kitabı yazacak kadar geliştirmiş ve dizide keyifli olacağı yönünde yönetmenleri ikna etmişti.
  • How I Met Your Mother hakkında hiç duymadığınız bilgiler! Barney ve Robin çok farklı kişiler olacaktı!

    DİZİDE GÖRDÜĞÜNÜZ TAKTİK KİTAPLARINI GERÇEKTEN ALABİLİRSİNİZ

    Dizide Barney’nin yazdığı The Playbook ve The Bro Code kitaplarını satın almanız mümkün. The Playbook Barney’nin kız tavlama kitabı, The Bro Code ise kadim kardeşler kitabı olarak geçiyor. Bu iki kitap gerçekten basıldı ve hatta kuralların güncellendiği Bro On The Go adlı üçüncü bir kitap daha var.
  • How I Met Your Mother hakkında hiç duymadığınız bilgiler! Barney ve Robin çok farklı kişiler olacaktı!

    DİZİ KENDİ KENDİNE SPOİLER VERDİ

    Yıllardır beklenen anne karakteri, en sonunda 8. sezonun final bölümünde ortaya çıkıyor. How I Met Your Mother dizisinin büyük sürprizi olan anne bizzat dizi tarafından spoiler edildi. Dizide annenin göründüğü bölüm yayınlandıktan birkaç dakika sonra How I Met Your Mother Facebook resmi hesabı annenin fotoğrafını paylaştı. Fakat herkes diziyi canlı izlemiyordu bu nedenle çok fazla eleştiri aldılar.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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