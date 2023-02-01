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Şahmaran ve Alacakaranlık arasında inanılmaz benzerlikler!

Netflix'in yeni dizisi Şahmaran ile bir zamanların popüler vampir filmi Twilight (Alacakaranlık) arasındaki ciddi esinlenmeler izleyenler tarafından fark ediliyor. İşte, Şahmaran ve Twilight (Alacakaranlık) arasındaki inanılmaz benzerlikler...

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  • Şahmaran ve Alacakaranlık arasında inanılmaz benzerlikler! Şahmaran ve Twilight'ın ciddi benzerliği!

    Şahmaran ve Twilight (Alacakaranlık) filminin benzerliklerini sizin için derledik. Ancak yazacağımız bilgiler spoiler içerebilir.

    1. MARAN'NIN ŞAHSU'YU KURTARMASI

    Dizinin ilk bölümünden Maran karakterinin Şahsu'yu çıkan yangından yürüyerek kurtarması, Twilight'da Edward'ın Bella'ya çarpmak üzere olan arabayı eliyle iterek durdurması sahnesine benzetildi. Maran, Şahsu'yu kurtardıktan sonra Edward gibi gizli güçlerini saklamak istedi. 

     

     
  • Şahmaran ve Alacakaranlık arasında inanılmaz benzerlikler! Şahmaran ve Twilight'ın ciddi benzerliği!

    2. MARAN'NIN AİLESİ

    Twilight (Alacakaranlık) filminde Edward'ın ailesi oldukça zengin ve köklüydü. Şahmaran dizisine baktığımızda Maran'nın ailesinin yine zengin ve üstelik ilginç bir evleri olduğunu görüyoruz.
  • Şahmaran ve Alacakaranlık arasında inanılmaz benzerlikler! Şahmaran ve Twilight'ın ciddi benzerliği!

    3. MARAN'NIN KIZ KARDEŞİ

    Twilight serisinde Bella'ya en yakın davranan kişi Edward'ın kız kardeşi Alice'di. Şahmaran dizisinde Şahsu karakterine yine en yakın davranan kişi Maran'nın tıpkı Alice gibi düşünce yeteneği olan kız kardeşi oluyor.
  • Şahmaran ve Alacakaranlık arasında inanılmaz benzerlikler! Şahmaran ve Twilight'ın ciddi benzerliği!

    4. DOKTOR BABA

    Maran'nın babası, Edward'ın babası gibi doktor.
  • Şahmaran ve Alacakaranlık arasında inanılmaz benzerlikler! Şahmaran ve Twilight'ın ciddi benzerliği!

    5. CİHAN VE JACOB

    Şahmaran dizisinde Şahsu'ya aşık olan ikinci karakter Cihan. Maran'a göre daha genç, asabi ve motorsiklet kullanıyor. Cihan karakteri, Twilight'daki Jacob'a karşılık geliyor neredeyse birebir.

     
  • Şahmaran ve Alacakaranlık arasında inanılmaz benzerlikler! Şahmaran ve Twilight'ın ciddi benzerliği!

    6. ŞAHSU VE BELLA

    Twilight'da olan Bella karakteri özel güçlere sahip olan insanların olduğu bir kasabaya taşınıyor ve babasıyla yaşıyor. Şahsu karakteri ise özel güçleri bulunan insanların kasabasına taşınıyor ve arkadaşları yok.

     
  • Şahmaran ve Alacakaranlık arasında inanılmaz benzerlikler! Şahmaran ve Twilight'ın ciddi benzerliği!

    7. MARLARIN ÖZEL GÜÇLERİ

    Marların özel güçleri aktifleştiğinde gözleri kerhribar rengine dönüşüyor, aynı durum Alacakaranlık vampirlerinin başına da geliyordu.
  • Şahmaran ve Alacakaranlık arasında inanılmaz benzerlikler! Şahmaran ve Twilight'ın ciddi benzerliği!

    8. ORMAN SAHNESİ

    Şahsu bir sahnede hiçbir şey demeden Maran'a bakarak ormana doğru yürüyor ve Maran peşinden gidiyor. Aynı sahne Alacaranlık'ta da işleniyor.
  • Şahmaran ve Alacakaranlık arasında inanılmaz benzerlikler! Şahmaran ve Twilight'ın ciddi benzerliği!

    10. ŞAHSU'NUN ÖZEL GÜCÜ

    Dizide Şahsu'nun özel gücü kalkan oluyor. Bella'nın özel gücü Alacakaranlık filminde yine kalkandı.

     
  • Şahmaran ve Alacakaranlık arasında inanılmaz benzerlikler! Şahmaran ve Twilight'ın ciddi benzerliği!

    11. MARAN VE CİHAN'NIN ŞAHSU'YU KORUMASI

    Maran deri değiştirirken bir süre Şahsu ile görüşmüyor. Bu sürede Şahsu'yu Cihan koruyor. Edward, Bella'yı terk ettiğinde bir süre koruma görevini Jacob üstlenmişti.

     
  • Şahmaran ve Alacakaranlık arasında inanılmaz benzerlikler! Şahmaran ve Twilight'ın ciddi benzerliği!

    12. ORMANDA UÇARAK KOŞMA

    Twilight izleyenler Bella ve Edward'ın ormanda uçarak koştuğu sahneyi hatırlar. Aynı sahne Şahmaran dizisinde de işleniyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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