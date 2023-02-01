Şahmaran ve Twilight (Alacakaranlık) filminin benzerliklerini sizin için derledik. Ancak yazacağımız bilgiler spoiler içerebilir.

1. MARAN'NIN ŞAHSU'YU KURTARMASI

Dizinin ilk bölümünden Maran karakterinin Şahsu'yu çıkan yangından yürüyerek kurtarması, Twilight'da Edward'ın Bella'ya çarpmak üzere olan arabayı eliyle iterek durdurması sahnesine benzetildi. Maran, Şahsu'yu kurtardıktan sonra Edward gibi gizli güçlerini saklamak istedi.