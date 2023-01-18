Bu markette yalnızlık çekenler için özel bir kasa sistemi kullanılıyor

Hollandalı süpermarket zinciri Jumbo, 2019 yılından beri marketlerinde Kletskassa isimli kasaları kullanıyor. Bu kasaların özelliği çok başka!

Market zinciri, kişilerin daha az yalnız hissetmesini sağlamak için kurduğu özel kasalarda; ödeme yaparken sohbet etmeyi seven insanları ağırlıyor. Kendini yalnız hisseden ve sohbet etmek isteyen insanlar özel olarak bu kasaları tercih ediyor.