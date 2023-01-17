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Akla gelen kötü düşünceler neden oluşur ve nasıl geçer?

Uykunun rahatlatıcı ve dinlendirici etkisi olması gerekirken bazen araya giren zihin ve yarattığı kötü senaryolar, yoğun kaygıya ve uykusuzluğa neden olabiliyor. Genelde zihin bunu düşünecek başka bir şeyi olmadığı zamanlarda yapıyor. Yapılan birkaç araştırma, bu durumla nasıl baş edileceğine işaret ediyor.

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  • Uyumadan önce zihinde kaos yaratan düşünceler: Neden olur ve nasıl geçer?

    Günlük hayatta neşeli ve enerjik biri olmanıza rağmen gece yatma vakti geldiğinde, aklınızda uçuşan olumsuz düşünceler sizi uykusuz bırakıyor mu? Cevabınız evetse yalnız değilsiniz!
  • Uyumadan önce zihinde kaos yaratan düşünceler: Neden olur ve nasıl geçer?

    Amerika'daki Uyku Vakfı'na göre; yetişkinlerin yüzde 10'u ila 30'u kronik uykusuzluk veya uyku sorunu yaşıyor. Bunun tezahür etmesinin yaygın sebeplerinden biri, zihinde dolaşan endişeli düşünceler ve kaygı.
  • Uyumadan önce zihinde kaos yaratan düşünceler: Neden olur ve nasıl geçer?

    İşin ilginç tarafı, bu durum genelde yatağa yattığımız anda başlıyor. Bunun da bir açıklaması var; örneğin, televizyon izlerken mutlu ve huzurlu bir şekilde uykuya dalabiliyoruz çünkü zihnimiz bu sırada başka bir şeyle meşgul oluyor. 

    Ancak yatağa yattığımızda artık dikkat dağıtacak bir şey kalmıyor ve bu da zihnin olumsuz yönde harekete geçmesi için yeterli bir sebep. 
  • Uyumadan önce zihinde kaos yaratan düşünceler: Neden olur ve nasıl geçer?

    Peki, bununla nasıl başa çıkılır? Psikologlar, ilk önce vazgeçilmesi gereken şeyin bu düşüncerle kavga etmek ve başa çıkmaya çalışmak olduğunu söylüyor çünkü bu sadece daha fazla kaos yaratıyor. Bunun yerine düşünceleri kabul etmek ve geçmelerine izin vermek daha iyi bir yoldur.
  • Uyumadan önce zihinde kaos yaratan düşünceler: Neden olur ve nasıl geçer?

    Bu duyguları en iyi şekilde yönetmenin yolu günlük yazmaktan geçiyor. Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, uykusuzluk çeken kişilerin yatmadan önce endişeleri hakkında yazı yazdıklarında uykuya dalmak için daha az zaman harcadıklarını buldu. Sanki yazma alıştırması, kafalarındaki endişeli düşünceleri alıp kağıda döküyor ve kaygılı düşüncelerin daha kolay bir şekilde dağılmalarını sağlıyordu.
  • Uyumadan önce zihinde kaos yaratan düşünceler: Neden olur ve nasıl geçer?

    2018 yılında yayınlanan bir makalede Baylor Üniversitesi ve Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar, iki farklı denek grubuyla bir araştırma gerçekleştirdi.

    İlk denek grubu normal bir şekilde uyurken, diğer denek grubu bu hafta yapacakları görevleri liste halinde bir kağıda yazdı. Bu grup, çok daha hızlı uykuya daldı.
  • Uyumadan önce zihinde kaos yaratan düşünceler: Neden olur ve nasıl geçer?

    Araştırmacılar, "Buradaki anahtar, katılımcıların bitmemiş görevleri hakkında zihinsel olarak düşünmek yerine yapılacaklar listesini yazmaları gibi görünüyor" dedi. 

    Kısacası; akla gelen kötü düşüncelerle baş etmek yerine onları kabul etmek ve bir kağıda dökmek; zihni rahatlatıyor. 

    Kaynak: Science Focus

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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