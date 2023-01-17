Akla gelen kötü düşünceler neden oluşur ve nasıl geçer?

İşin ilginç tarafı, bu durum genelde yatağa yattığımız anda başlıyor. Bunun da bir açıklaması var; örneğin, televizyon izlerken mutlu ve huzurlu bir şekilde uykuya dalabiliyoruz çünkü zihnimiz bu sırada başka bir şeyle meşgul oluyor.

Ancak yatağa yattığımızda artık dikkat dağıtacak bir şey kalmıyor ve bu da zihnin olumsuz yönde harekete geçmesi için yeterli bir sebep.