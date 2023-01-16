Neden bazı insanlar stresliyken temizlik yaparak rahatlar? Temizlik ve ruh hali arasındaki bağlantı

TEMİZLİK YAPMAK KÖTÜ RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİYOR

Personality and Social Psychology Bulletin dergisinde yayınlanan bir araştırma, yaşam alanlarını dağınık olarak tanımlayan kadınların, evleri derli toplu olan kadınlara göre daha yorgun ve depresif olduğunu keşfetti.

Araştırmacılar ayrıca, dağınık evleri olan kadınların daha yüksek kortizoal seviyelerine sahip olduğunu da saptadı.