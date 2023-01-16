Soğan doğrarken neden ağlarız?

Bu enzimler, soğandaki sülfidleri parçalıyor ve onları sülfür oksite çeviriyor. Havada hızlıca yayılan bu gaz, göze ulaştığında yakıcı etki yaratıyor.

Ancak araştırmacılar; gözlerin yaşarmasını başka bir sebebe bağlıyor. Onlara göre; gaz ve gözyaşı tepkimeye girdiğinde sülfürik asit oluşuyor.