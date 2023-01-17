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Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırır? İşte 7 nedeni

Bazı insanlar, sivrisinekler tarafından o kadar fazla rahatsız edilir ki bunun özel bir sebebi olduğunu düşünürüz. Bu zamana kadar yapılan araştırmalar ortaya koyuyor ki sivrisinekler gerçekten bazı insanlara daha fazla çekiliyor. İşte, sivrisinekleri kendinize çekmenize neden olan 7 durum...

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  • Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırır? İşte 7 nedeni

    GİYİM

    Araştırmalar, koyu renkler (yeşil, siyah ve kırmızı) giymenin sivrisinekler tarafından fark edilmenizi kolaylaştırdığını gösteriyor. Bunun yerine pastel, bej ve hatta beyaz gibi daha yumuşak renkleri tercih etmek, sivrisinekleri sizden uzak tutabilir.
  • Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırır? İşte 7 nedeni

    KAN GRUBU

    Sadece dişi sivrisinekler insanları ısırır çünkü dişiler yumurta üretimi için insan kanındaki proteine ihtiyaç duyar. İlginç bir şekilde, sivrisinekler bazı kan gruplarını diğerlerinden daha çekici bulur.

    Araştırmalar, farklı türlerin farklı kan gruplarını tercih ettiğini buldu. Örneğin, Aedes albopictus sivrisineği 0 tipi kanı tercih ederken, Anopheles gambiae AB ​​tipi kanı tercih ediyor.

    Ek olarak, insanların yaklaşık yüzde 80'i hangi kan grubu olduklarını gösteren bir salgı üretir. Sivrisinekler, kan grubu ne olursa olsun, bu insanlara diğerlerinden daha fazla çekilir.
  • Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırır? İşte 7 nedeni

    NEFES ALMA SIKLIĞI

    Sivrisinekler, karbondioksiti önemli bir mesafeden koklayabilirler. Ayrıca, ne kadar çok nefes verirseniz, o kadar çekici olursunuz. Daha iri insanlar daha fazla nefes verir, bu nedenle sivrisinekleri çekme olasılıkları daha yüksektir.
  • Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırır? İşte 7 nedeni

    VÜCUT KOKULARI

    Sivrisinekler, karbondioksit dışında başka kokular da alır. Örneğin laktik asit, amonyak ve terle yayılan diğer bileşikleri koklayabilirler. 

    Yorucu egzersiz, vücudunuzdaki laktik asit ve ısı oluşumunu artırır. Ek olarak, genetik faktörler sivrisinekler için ne kadar çekici olduğunuzu etkileyebilecek "koku profili"nizi oluşturur.
  • Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırır? İşte 7 nedeni

    HAMİLELİK

    Hamileliğin bazı sivrisinek türlerini çektiği ortaya çıktı. Bununla ilgili çok fazla araştırma yapılmadı ancak 2000 yılında Afrika'da yapılan bir araştırma, hamile olmayan kadınlara kıyasla iki kat daha fazla sivrisineğin hamile kadınlara yöneldiğini buldu.

    Araştırmacılar bunun birkaç nedenden dolayı olabileceğine inanıyor: 

    Karbondioksit: Gebeliğin sonlarında olan kişiler, hamile olmayan kişilere göre yüzde 21 daha fazla nefes verirler.

    Isı: Hamilelerin karınları yaklaşık bir derece daha sıcaktı.
  • Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırır? İşte 7 nedeni

    CİLT

    Cildiniz doğal olarak mikroskobik yaşamla doludur. Ter ile karışan bu bakteriler belirgin bir koku oluşturur. Bazı araştırmalar, bir kişinin cildindeki bakteri türlerinin ve miktarının sivrisinekleri çekmede rol oynayabileceğini göstermiştir.

    Bakteri faktörü, bazı sivrisineklerin neden bakteriler için özellikle olgun bir nokta olan ayak bileklerine ve ayaklara çekildiğini de açıklayabilir.
  • Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırır? İşte 7 nedeni

    BİRA

    Bir çalışmada araştırmacılar, bir litre bira içmiş olan çalışma katılımcılara, bir litre su içmiş olan katılımcılara göre önemli ölçüde daha fazla sivrisineğin geldiğini buldular. 

    Ancak bu artışın nedeni belirsizliğini koruyor. Ne karbondioksit ekshalasyon ne de cilt sıcaklığı, alkol tüketimi ile sivrisinek konması arasında herhangi bir ilişki göstermedi.

    Kaynak: Very Well Health

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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