Kore Havayolları, 50'inci yaşına girdi. 1 Mart 1969’da sekiz uçakla faaliyetlerine başlayan şirketin, bugün 44 ülkede 124 noktaya uçtuğu açıklandı.

Kore Havayolları Başkanı Walter Cho, geldikleri noktada çalışanların mutluluğuna yatırım yapmanın, iş ortaklarıyla kurulan ilişkilerin ve paydaşların kârını artırmanın etkisi olduğunu ifade etti.

Kore Havayolları'nın 50 yıl boyunca ülke ekonomisine katkı sağladığı belirtiliyor. Bu kapsamda, 1970’lerde ülkenin Pasifik, Avrupa ve Ortadoğu’ya açılan kapısı olan şirketin, 1980’lerde Seul Olimpiyat Oyunları Resmi Havayolu gibi önemli görevleri üstlendiği hatırlatılıyor.

10.1 MİLYON KM YOL YAPTI

90’larla beraber Pekin ve Moskova seferlerini devreye alarak Çin ve Rusya’ya uçmaya başlayan, 2000’li yıllara gelindiğinde de SkyTeam iş birliğinin kurucu üyeleri arasında yer alan Kore Havayolları, 50 yılda toplamda 10.1 milyon km yol yaptı. Havayolu şirketinin 50 yıl içinde 714.9 milyon yolcu ve 40.54 milyon ton kargo taşıdığı bildiriliyor.

Yapılan açıklamada, şirketin yakın zamanda sürdürülebilir büyüme, finansal altyapıyı geliştirme, şirket yönetiminde saydamlık gibi değerlere dayanan “Vision 2023” planını hazırladığı vurgulandı.

2023'TE 14.2 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ HEDEFLİYOR



Bu kapsamda, yolcu segmentinde Delta Air Line ile girilen iş birliği sayesinde Amerika-Asya destinasyonları genişletildiği, Avrupa ve Güneydoğu Asya uçuşlarına da yeni rotalar eklendiği bildirildi.

Yolcu ihtiyaçlarını ve tüketim alışkanlıklarını inceleyen Kore Havayolları'nın, uçuş menüsü ve uçuş-içi satışlarda da kârlığını artırdığı, 2023 itibariyle de yaklaşık 14.2 milyar dolar tutarında bir satışa ulaşmayı planladığı kaydedildi. Şirketin uçak filosunu da 190'a çıkarmak istediği açıklandı.