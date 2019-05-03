Kredi kartı gecikme faizi oranı ne kadar?

Kredi kartı kullanıcısı vatandaşlar, aylık kredi kartı borçlarının tamamını ödeyemedikleri durumda bankalar tarafından asgari ödeme tutarına yönlendiriliyor.

Bankalarda, kredi kartı borçlarının asgari ödeme tutarını yatıran vatandaşlara, bir sonraki ödeme dönemine kadar aylık gecikme faizi uygulanıyor.

GECİKME FAİZİ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Kredi kartlarına uygulanacak olan faiz oranı ilgili kanunda şu ifade ile yer almaktadır: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar.”

İlgili kanun maddesinde anlaşılacağı üzerine kredi kartlarına, akdi ve gecikme olmak üzere iki farklı faiz oranı uygulanmaktadır. Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranları 3 ayda bir yılın her çeyrek diliminde açıklanır.

2019 KREDİ KARTI GECİKME FAİZİ ORANI NE KADAR?

2019 Haziran ayı sonuna kadar Merkez Bankası tarafından belirlenen akdi faiz oranı alışveriş ve nakit çekim faizi aylık %2,15'tir. Gecikme faiz oranı ise aylık %2,65'tir.