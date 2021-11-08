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Kripto para piyasasının büyüklüğü 3 trilyon dolara ulaştı

Kripto para piyasasının büyüklüğü 3 trilyon doları geçerek rekor kırdı. CoinGecko verilerine göre sabah saatlerinde toplam pazar 3.01 trilyon dolara ulaşarak bir ilk gerçekleşti. Binance Coin ve Solana'nın son 1 haftada yüzde 20'nin üzerindeki artışına Elon Musk'ın Tesla hisselerini satabileceğine yönelik anketiyle bugün Ethereum ve Bitcoin'de yaşanan yüzde 3'ün üzerinde yükseliş de rekorda etkili oldu

Kripto para piyasası rekor kırdı
HABERTURK.COM

Kripto para piyasasının büyüklüğü 3 trilyon doları geçerek rekor kırdı. CoinGecko verilerine göre sabah saatlerinde toplam pazar 3.01 trilyon dolara ulaşarak bir ilk yaşandı. Binance Coin ve Solana'nın son 1 haftada yüzde 20'nin üzerindeki artışına Ethereum ve Bitcoin'deki yüzde 3'ün üzerinde yükselmesi rekorda etkili oldu.

Bitcoin fiyatı 8 Kasım itibarıyla 67 bin dolarlık rekor seviyeyi test ederken Ethereum da 4 bin 750 doların üzerine işlem görüyor. Bitcoin'deki yükselişin nedenleri arasında ise Elon Musk'ın Tesla hisselerini satıp satmayacağına yönelik sosyal medyada düzenlediği anket öne çıkıyor.

ABD'de likit olmayan varlıkların vergilendirilmesine yönelik tartışmalar sürerken Elon Musk hafta sonunda çok konuşulan bir adım attı. Musk, böyle bir vergilendirme durumunda Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satacağını belirtirken gelen kaynağın bir bölümünün SEC'nin de onayladığı Bitcoin ETF'lerine yatırabileceği söylentileri kripto varlık fiyatlarının yukarı yönlü dalgalanmasına neden oldu.

Musk, daha önce de Dogecoin'e yönelik mesajlarıyla fiyatlarda büyük artışa yol açmıştı. Pandemi sonrası faizlerin sıfıra inmesi ve parasal genişlemeyle birlikte en hızlı büyüyen varlık sınıflarından biri kripto paralar 2020 yılına göre toplam piyasasını dörde katladı. Analistler, kripto para fiyatlarının yüksek seviyelere ulaşmasına rağmen gittikçe büyüyen DeFi ve NFT tarafındaki gelişmeler nedeniyle blokzincir uygulamalarına yönelik ilginin canlı kaldığını belirtiyor

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