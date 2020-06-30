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Kuaförüm Sensin'de ağlatan şaka!

Ekranların severek izlenen programı Kuaförüm Sensin'de Selver, kuaförü Bilal'in yaptığı şaka ile gözyaşlarına boğuldu. Kuaförüm Sensin, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30'da Show TV'de!

Kuaförüm Sensin, Show TV
HABERTURK.COM

Yarışmanın eğlenceli isimlerinden model Selver, kuaförü Bilal’in şakasıyla güne ağlayarak başladı.

Bilal, Selver ile yarışmak istemediğini söyleyince, editörler tarafından yeni bir model geldiğini ve anlaşırsa yarışmaya onunla devam edebileceği bilgisi verildi. Bilal yeni modeli ile görüşmeye gidince, Selver istenmediği ve yarışmadan ayrılmak zorunda kalacağı için gözyaşlarına boğuldu.

Bilal’in her şeyin şaka olduğunu söylemesi ile Selver rahat bir nefes aldı.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;

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