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Kuaförüm Sensin jüri koltuğunda oturarak ilk kez bir öğle kuşağı programında yer alan Türkiye’nin Diva'sı Bülent Ersoy, programdaki bir yarışmacının kendisi ile ilgili bir anısını anlatması ve kendisini mutlu ettiği için teşekkür etmesi üzerine duygusal anlar yaşadı.

"Ben tek başımayım çocuğum yok, kimsem yok. O yüzden insanları mutlu etmek istiyorum" diyen Diva, yakın zamanda kaybettiği annesinin acısını ve yaşadığı korkuları hıçkırıklarla ağlayarak paylaştı.

“ANNE BEN DE GELECEĞİM YANINA, YALNIZ KALMAYACAKSIN ANNECİĞİM!”

Annesinin kendisi için yerinin bambaşka olduğunu söyleyen ve her gece resmine bakarak ağladığını anlatan Bülent Ersoy, "Annemi çok özlüyorum" derken hıçkırıklara boğuldu.

Diva, profesyonel olduğu için vazifesine devam ettiğini ama annesini kaybettikten sonra hayatta hiçbir beklentisinin kalmadığını gözyaşlarıyla itiraf etti. Zeki Müren’in 'Annem' şarkısına eşlik eden Diva, hem ağladı hem de sevenlerini ağlattı.

“ÇOK YALNIZIM, ARKAMDAN DUA OKUTACAK KİMSEM KALMADI!”

Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Behiye Aksoy gibi hayatında büyük önem taşıyan isimleri kaybettiğini, hiç arkadaşı kalmadığını söyleyen Bülent Ersoy, yakın zamanda vefat eden samimi dostu Nur Yerlitaş’ı da anarak "Şimdi hepsi Zincirlikuyu’da, bir ben kaldım" dedi. Vefat eden dostları için sürekli dua okuttuğunu söyleyen Ersoy, "Benim arkamdan dua okutacak kimsem kalmadı" derken ne kadar yalnız hissettiğini samimi sözlerle paylaştı.

Bülent Ersoy’un yaşadığı acı ve gözyaşları stüdyodaki herkesi derinden etkiledi, sunucu Gözde Kansu, Diva’yı teselli etmek için konuşmakta zorlanırken, tüm yarışmacılar ve Kuaförüm Sensin ekibi de Diva ile birlikte ağladı.

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