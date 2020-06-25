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Kuaförüm Sensin’de bir ilk yaşandı, Bülent Ersoy yayında yarışmacı modele makyaj yaptı!

Haftanın finaline adım adım yaklaşırken heyecanın giderek arttığı yarışta, gün Turan ve Damla için kötü başladı. Önceki gün yaşanan sorunlar nedeniyle takımın makyözü Zeynep diskalifiye edildi. Turan ve Damla makyaj kısmını da beraber halletmeye karar verdi.

Takımın yardımına Diva Bülent Ersoy yetişti. Yayında model Damla’ya makyaj yapan Bülent Ersoy, yılların birikimi ve tecrübesiyle de çok önemli makyaj tüyoları verdi.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;