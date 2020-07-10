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Kuaförüm Sensin’de bugün final heyecanı yaşandı! Gergin geçen final gününde stüdyoyu neşelendiren, farklı konuşmasıyla dikkat çeken Banu oldu. Banu’nun akrabalık bağları ile ilgili sorulara verdiği cevaplar herkesi güldürdü.

Kayınvalide, görümce, bacanak ne varsa birbirine karıştıran Banu’yu dinlerken hem rakipleri hem jüri üyeleri kahkahalar attı.

Günün sonunda Tayfun ve Serap haftayı birinci olarak tamamlayarak ödülün sahibi olurken, Ali ve Ece elenen isimler oldu. Ekip arkadaşı ile hafta boyu sorun yaşayan Ece, çok çabalamasına rağmen Ali’nin rahat tavırları yüzünden elendikleri için üzgün olduğunu gözyaşlarıyla söyledi.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;