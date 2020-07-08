Beren ile Esra'dan 'Ben Kedim Yatağım'

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Kuaförüm Sensin’de hafta ortasında rekabet yine doruktaydı. Jüri üyelerinden en yüksek puanları almak için yarışan ekipler sadece birbirleriyle değil ekip içinde de sorunlar yaşadı.

Özellikle Ali'nin modeli Almila'nın saçını sormadan kesmesi ikili arasında gergin dakikaların yaşanmasına sebep oldu. Koray ve Engin de modelleri Özlem ile yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle sık sık tartışma yaşadı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;