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Kuaförüm Sensin’de hafta finali doyasıya rekabete sahne oldu. Günün konsepti “rock star saçı, makyajı ve kostümü” olunca siyahlara bürünen modeller, birbirinden iddialı sunumlarla jüri üyelerini kendilerine hayran bıraktı.

Çekişmeli yarış sürerken, Adnan Serter yüz şekillerine özel saç kesim önerilerini paylaştı. Ünlülerin makyözü Seçkin Süngüç ise Kuaförüm Sensin izleyicileri için evde yapabilecekleri 'likit eyeliner' tarifini uygulamalı olarak anlattı.

Modellerin podyumu salladığı final heyecanında Tayfun, Serap ve Çiğdem bir kez daha birinci olarak 10 bin liralık ödüle hak kazandı. Yarışmaya veda eden ekip ise Özcan, Dilek ve Ezgi üçlüsü oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.45’te Show TV’de!

İşte o anlar;