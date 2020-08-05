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Kuaförüm Sensin’de yine bol sohbetli renkli bir gün geride kaldı. Konsept romantik akşam yemeği olunca, konu da romantizmden açıldı. Tüm yarışmacılar romantizmden ne anladıklarını ve romantik akşam yemeği anılarını paylaştı.

Planladığı ilk romantik akşam yemeğinde karşı taraftan kilo problemi nedeniyle terslenen Koray anısını anlatırken ekrana da Koray’ın kilo vermeden önceki hali geldi. Koray’ın büyük değişimi herkesi şaşırttı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;